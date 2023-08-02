İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2023 Çarşamba / 16 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9689
  • EURO
    29,5818
  • ALTIN
    1686.24
  • BIST100
    7304.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarsus Büyükşehir Belediyesinin dini değerleri aşağılıyan tiyatrosuna Valilikten suç duyurusu
Güncel

Tarsus Büyükşehir Belediyesinin dini değerleri aşağılıyan tiyatrosuna Valilikten suç duyurusu

Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde sahnelenen tiyatro oyununda, 'müstehcen ve dini değerleri aşağılayan ifadeler' kullanıldığı gerekçesiyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 15:57 - Güncelleme:
Tarsus Büyükşehir Belediyesinin dini değerleri aşağılıyan tiyatrosuna Valilikten suç duyurusu
ABONE OL

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tarsus Belediyesince 30 Temmuz'da Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde organize edilen "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi" adlı tiyatro oyununda, "müstehcen ve dini değerleri aşağılayan ifadeler" kullanıldığı, bunun da çocuklar tarafından izlendiği belirtildi.

Konuyla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İcra edilen gösterinin suç unsuru teşkil etmesi ve mağdurların çocuk olması sebebiyle 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri gereğince, aile yapımız, milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan, müstehcenlik içeren bir gösteriyi çocukların izlemesine sebebiyet veren, gösteriyi düzenleyen, sergileyen ve ilgisi bulunanların tespit edilerek işlem yapılması talebiyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Açıklamada, suç duyurusunda bulunulması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de konuya müdahil olduğu bilgisine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.