18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
  Tarsus Şelalesi'nde 14. gün... Kayıp Kerem için 219 kişilik ekip seferber
Güncel

Tarsus Şelalesi'nde 14. gün... Kayıp Kerem için 219 kişilik ekip seferber

Tarsus Şelalesi'nde 4 Nisan'da akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki Kerem Batu Kaplan'ın bulunması için; jandarma komando, polis arama kurtarma, sahil güvenlik ve AFAD'ın da aralarında bulunduğu 219 kişilik dev bir ekip, dron destekli ve su altı dalışlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tarsus Şelalesi'nde 14. gün... Kayıp Kerem için 219 kişilik ekip seferber
Çağlayan Mahallesi'nde 4 Nisan'da Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Kerem Batu Kaplan'ın (18) bulunması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Jandarma komando, itfaiye, Polis Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi ile AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinden oluşan 219 kişiyle çalışma yapılıyor.

Bölgede dron destekli geniş çaplı aramaların yanı sıra dalgıçlar su altındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Atilla Toros da bölgeye gelerek, çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

