İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9712
  • EURO
    51,1772
  • ALTIN
    7256.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarsus'ta 10 yaşındaki çocuğu hayattan koparan feci kaza
Güncel

Tarsus'ta 10 yaşındaki çocuğu hayattan koparan feci kaza

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti.

IHA4 Mart 2026 Çarşamba 20:19 - Güncelleme:
Tarsus'ta 10 yaşındaki çocuğu hayattan koparan feci kaza
ABONE OL

Kaza, Kavaklı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.C.E. (29) idaresindeki 33 BEC 991 plakalı kamyon ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen plakasız motorlu bisiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, kazada 10 yaşındaki Abdülhamit Cheıkh Handı ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırıldı. Burada tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.