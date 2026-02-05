Tarsus'ta markette silahlı dehşet: 1'i ağır 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir markette, market müdürü S.Ç. ve yakını E.F.Ç. ile market çalışanı Z.U. ve babası İ.U. arasında tartışma çıktı.

Bu sırada E.F.Ç. yanındaki tabancayla ateş ederek Z.U'yu, İ.U'yu ve kavgayla ilgisi olmadığı belirtilen R.T'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan İ.U. daha sonra Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, E.F.Ç'yi kavgada kullandığı tabancayla gözaltına aldı, S.Ç'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

