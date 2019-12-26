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Tarsus'ta okullar tatil mi? 26 Aralık bugün Mersin'de okullar tatil mi?

Tarsus'ta okullar tatil mi? 26 Aralık bugün Mersin'de okullar tatil mi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Mersin'de de sağanak yağışlar devam ediyor. Valilik ve kaymakamlıkların yaptığı peş peşe yaptığı tatil açıklamaların ardından, öğrenciler Mersin'de okullar tatil mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. Tarsus'ta gözler valilik açıklamasında..

26.12.2019  11:10 - Güncelleme: 26.12.2019  11:10
Tarsus'ta okullar tatil mi? 26 Aralık bugün Mersin'de okullar tatil mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.  Adana'da sağanak yağıştan dolayı bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Mersin'de etkisini gösteren sağanak yağışlar sebebi ile bugün okulların tatil edilip edilmeyeceği de araştırılıyor. Mersin Tarsus hava durumuna dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
TARSUS'TA OKULLAR TATİL Mİ? 
Mersin'de okulların tatil olup olmayacağına dair Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
24 ARALIK İÇİN AÇIKLAMA YAPILMILŞTI
Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.
 
Twitter hesabından açıklama yapan Vali Su, şu ifadeleri kullandı:
 
* Sevgili öğrenciler ve veliler, 24.12.2019 Salı günü yağış sebebiyle okulların tatil olduğu haberleri asılsızdır.
 
* Okullarımız açıktır, eğitim-öğretim devam ediyor.

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