Tarsus'ta orman yangını söndürüldü

Boğazpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına helikopter ve arazözlerle müdahale edildi.

Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı çalışmada alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.