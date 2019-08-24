Tarsus'ta orman yangını söndürüldü
Mersin’in Tarsus ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
- AA
Boğazpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına helikopter ve arazözlerle müdahale edildi.
Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı çalışmada alevler kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.