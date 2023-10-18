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Tarsus'ta tefecilere yapılan operasyonda 7 gözaltı

Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

IHA18 Ekim 2023 Çarşamba 10:02 - Güncelleme:
Tarsus'ta tefecilere yapılan operasyonda 7 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para verip kendilerine haksız kazanç sağlayarak, tefecilik yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 12 şahıs tespit etti. Şahısların vatandaşlara borç para verdiği, verdiği para karşılığında boş senetlere imza attırdığı, anapara sabit kalmak suretiyle düzenli olarak faizini müştekilerden temin ettikleri, ana parayı veya faizi vermeyen müştekileri tehdit, hararet ve darp ederek paraları tahsis ettikleri belirlendi. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kapılar koç başlarıyla kırılarak girilen adreslerde, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 9.19 çapında fişek, 1 çek ve senet ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

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