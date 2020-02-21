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Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

IHA21 Şubat 2020 Cuma14:39 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 14:39

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 3 şahıstan 0,64 gram uyuşturucu eroin madde ele geçirdi. Ekipler, şüphelilere yönelik yaptıkları çalışmada, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tahkikata başlattı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi satın aldıkları kişiyi de tespit eden ekipler, şahsı gözaltına alarak üzerinden 6 fiş olarak toplamda 11,6 gram eroin, ikametinde 65 fiş halinde toplamda 146 gram eroin, 5 fiş halinde toplamda 4.22 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekipler, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 90 TL paraya da el koyarak, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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