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Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA20 Aralık 2020 Pazar 22:20 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 22:20
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, ilçede uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheliler takibe alındı.

İki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 112 uyuşturucu nitelikli hap, 1,33 gram sentetik uyuşturucu, 99 gram toz bonzai, 0,92 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 18 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

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