İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tartışma faciaya dönüyordu! İETT şoförü bisikletliye çarptı
Güncel

Tartışma faciaya dönüyordu! İETT şoförü bisikletliye çarptı

İstanbul Eyüpsultan Bulvarı'nda bir İETT şoförü ile bisikletli arasında çıkan tartışma taraflar arasında kısa sürede büyürken, İETT şoförü o sırada bisikletliye çarpıp, olay yerinden uzaklaştı.

AA21 Aralık 2025 Pazar 11:15 - Güncelleme:
Tartışma faciaya dönüyordu! İETT şoförü bisikletliye çarptı
ABONE OL

Eyüpsultan'da İETT şoförü ile bir bisikletli arasında tartışma çıktı. Olayda bisikletli yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Eyüpsultan Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde bir İETT şoförü ile aynı güzergahta seyreden bisikletli İslam Erkul bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma taraflar arasında kısa sürede büyürken, İETT şoförü o sırada bisikletliye çarpıp, olay yerinden uzaklaştı.

Kaza sonucu bisikletli yola savruldu ve hafif bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İslam Erkul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, poliste İETT şoförünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

  • İETT şoförü
  • bisikletli tartışma
  • İstanbul Eyüpsultan

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.