Tartışma faciaya dönüyordu! İETT şoförü bisikletliye çarptı

Eyüpsultan'da İETT şoförü ile bir bisikletli arasında tartışma çıktı. Olayda bisikletli yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Eyüpsultan Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde bir İETT şoförü ile aynı güzergahta seyreden bisikletli İslam Erkul bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma taraflar arasında kısa sürede büyürken, İETT şoförü o sırada bisikletliye çarpıp, olay yerinden uzaklaştı.

Kaza sonucu bisikletli yola savruldu ve hafif bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İslam Erkul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, poliste İETT şoförünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.