  • Tartışma faciayla bitti! Fenomen ''Cin Ali''yi kızı öldürdü
Güncel

Tartışma faciayla bitti! Fenomen ''Cin Ali''yi kızı öldürdü

Gaziantep'te, sosyal medyada 'Cin Ali' olarak bilinen Ali Bal isimli şahıs, evde tartıştığı 14 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

IHA25 Nisan 2026 Cumartesi 07:43
Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sosyal medyada "Cin Ali" olarak bilinen Ali Bal (42) isimli şahıs ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.B. isimli kız, sosyal medya fenomeni babasını bıçakladı. Ali Bal ağır yararlanırken, E.B. ise Yeşilvadi Polis Karakolu'na giderek teslim oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, boynundan bıçaklanan Ali Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

