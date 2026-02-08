Tartışma kanlı bitti: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki genci tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Süvari Mahallesi'ndeki müstakil evde Can Muhammed Gökdemir ile C.B. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.B, Gökdemir'e tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olaydan sonra kaçan C.B'yi suç aleti tabancayla gözaltına aldı.

Öte yandan, sabah saatlerinde olayın yaşandığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.