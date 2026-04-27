27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Güncel

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını demir sopayla öldürdü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Şüpheli, arkadaşını demir sopayla darbederek öldürdü. Jandarma ekipleri H.D'yi gözaltına aldı.

27 Nisan 2026 Pazartesi 10:44
Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını demir sopayla öldürdü
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir kişi, tartışma yaşadığı arkadaşını demir sopayla öldürdü.

Kocapınar Mahallesi'nde Erol Baysal (62) ile dün akşam evine davet ettiği arkadaşı H.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. demir sopayla Baysal'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Baysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri H.D'yi gözaltına aldı.

  • cinayet
  • serinhisar
  • şüpheli

