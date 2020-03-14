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Tartışma kanlı bitti

Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

IHA14 Mart 2020 Cumartesi 12:44 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 12:44
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Olay, Akin köyü yolu üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat Y. (36) ve kardeşi Yasin Y. (28) ile arkadaşları Bekir K. (30), Umut G. (25) ve Gürsel G. (29) daha önce uyuşturucu ticareti yaptıkları Battal A. (37) ile bir otomobilin içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi sonucu Yasin Y. araçta bulunan pompalı tüfekle tek el ateş ederek Battal A.’yı bacağından vurdu. Olayın faili ile ağabeyi olay yerinden hızla kaçarken, araçta bulunan diğer şahıslar kendi imkanlarıyla yaralı şahsı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Burada yapılan tedavisi sonucu şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Aksaray Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri kaçan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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