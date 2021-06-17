Tartışma kanlı bitti

AA 17 Haziran 2021 Perşembe 12:21 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:21

İddiaya göre, Bülent Ecevit Bulvarı Çağlayan Mahallesi'nde Erkan Şahin (31) ile H.İ.D. (30) arasında otopark tartışması yaşandı.

Sözlü tartışmanın ardından oturduğu apartmanın asansörüne binmek üzere olan Şahin, peşinden gelen H.İ.D. tarafından sol karın boşluğundan bıçaklandı.

İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Şahin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Şahin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonrası Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

H.İ.D'nin birçok suçtan kaydının bulunduğu ve polis tarafından arandığı öğrenildi.

