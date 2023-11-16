İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi İmamoğlu'nu kaptırmayın direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" sözlerine cevap verdi. İmamoğlu, "Bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar. Ben CHP'nin seçim kaybetmemiş üyesiyim. Onun için CHP'liliğimi kimse tartışmaya açamaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'deki İş Bankası Mensupları Sitesi'nin yıkımına katıldı.

"CHP'LİĞİMİ KİMSE TARTIŞAMAZ"

Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği iddia edilen "CHP'ye İmamoğlu'nu kaptırmayın direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

"CHP'liğimi kimse tartışamaz" diyen İmamoğlu, "Bu basın kupürünü, basın özetlerinde gördüm. Bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar. Kaldı ki ben CHP'nin 15 yıllık üyesiyim. Artı ilçe başkanlığını yapmış, ilçe belediye başkanlığını kazanmış, iki kez de İBB'nin ardı ardına seçimini kazanmış, tabiri caizse biraz ukalaca olacak ama seçim kaybetmemiş üyesiyim. Onun için CHP'liliğimi kimse tartışmaya açamaz" ifadelerini kullandı.