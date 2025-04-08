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Tartışmada boğazından bıçaklandı

Adana'da servis minibüsündeki tartışmada boğazından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

AA8 Nisan 2025 Salı 07:12 - Güncelleme:
Tartışmada boğazından bıçaklandı
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Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada, bir kebapçıda çalışan Mehmet Salih K'nin (22) mesai sonrası evine gitmek için bindiği servis minibüsünde, iş arkadaşı R.H. tarafından tartışma sonucu boğazından bıçaklandığını belirledi.

Ağır yaralanan Mehmet Salih K'nin ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı tespit edildi.

Polis, olayın ardından mahallenin ara sokaklarına kaçan şüpheli R.H'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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