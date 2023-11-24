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Güncel

Tartıştığı 2 arkadaşını öldürmüştü: Tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı iki arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 10:09 - Güncelleme:
Tartıştığı 2 arkadaşını öldürmüştü: Tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Kışla Mahallesi'ndeki yayaların kullandığı Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ü (19) bıçaklayarak öldüren Şeref A'yı (19) saklandığı evde yakaladı.

Arkadaşlarını, şakalaşırken kendisine küfrettikleri için öldürdüğünü ileri süren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Şeref A, tutuklandı.

Şeref A, dün Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Kaya ve Güngör'ü bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda görevli güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan iki genç doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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