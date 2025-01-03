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Tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü

Bahçelievler'de iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartışan erkek kardeş ablasını defalarca bıçakladı. Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan kadının hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

DHA3 Ocak 2025 Cuma 11:10 - Güncelleme:
Tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü
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Olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde Perşembe sabah saatlerinde meydana geldi.

F.F.(23) ablası T.F.(27) ile iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve F.F. eline aldığı bıçakla ablasını defalarca bıçakladı. Yere yığılan kadın ağır yaralandı. Saldırgan kardeş ise, polisi arayarak kendisini ihbar etti.

Polis ekipleri ağır yaralı kadın için olay yerine sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

T.F. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bıçaklı saldırgan ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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