21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0841
  • 6,8092
  • 250.619
  • 85.743
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Bartın’da psikolojik sorunları olan evlat tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay Bartın’ın Kırtepe Mahallesi Turgut Işık Caddesi Gümrük Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üst komşularına ulaşamayan vatandaşların durumu haber vermesinin ardından olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Kapıyı uzun süre çalan polisler yanıt alamayınca balkondan içeri girdiklerinde 47 yaşındaki Erhan Dabaz’ı mutfakta oturur vaziyette, 65 yaşındaki annesi Hatice Dabaz’ı da salonda cansız halde buldu. 5-6 bıçak darbesi ile öldürüldüğü tespit edilen kadının cinayetinde kullanılan bıçakta olay yerinde yıkanmış halde bulundu. Ölen kadının üzerinde morlukların da bulunduğu cinayetin şüphelisi olarak göz altına alınan Erhan Dabaz’ın uzun süre Almanya’da yaşadığı ve Türkiye’ye dönünce yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle hap kullanmaya başladığı öğrenildi. Kadının cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Teröristler kapımızı kırarak içeri girdi'

'Teröristler kapımızı kırarak içeri girdi'

Tamamlandığında dünyada 3. olacak! 100 metreye ulaştı

Tamamlandığında dünyada 3. olacak! 100 metreye ulaştı

'Türkiye G-20 içerisinde aktif bir role sahip'

'Türkiye G-20 içerisinde aktif bir role sahip'

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Tevfik Göksu İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

Tevfik Göksu İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

ABD ve İran arasındaki gerilimi dindirmek için arabulucu oldular

ABD ve İran arasındaki gerilimi dindirmek için arabulucu oldular

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

27 Mayıs darbesi... O döneme ait mektuplar Türkiye tarihine ışık tutuyor

27 Mayıs darbesi... O döneme ait mektuplar Türkiye tarihine ışık tutuyor
 

POPÜLER HABERLER

´´Alka´´ başarıyla imha etti

´´Alka´´ başarıyla imha etti

Tevfik Göksü İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

Tevfik Göksü İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

Zahmeti çok, kazancı bol lezzet: Firik

Zahmeti çok, kazancı bol lezzet: Firik

Dereotu deyip geçmeyin! Faydalarına inanamayacaksınız

Dereotu deyip geçmeyin! Faydalarına inanamayacaksınız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA