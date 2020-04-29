İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9842
  • EURO
    7,578
  • ALTIN
    382.439
  • BIST100
    101379
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tartıştığı babasını kurusıkı tabancayla yaraladı
Güncel

Tartıştığı babasını kurusıkı tabancayla yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını kurusıkı tabanca ile vurarak yaraladı.

IHA29 Nisan 2020 Çarşamba 15:27 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 15:27
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Ovası Arpalık mevkinde erik bahçesinde hırsızlık olaylarına karşı bekleyen K.Ş. (53), telefonda oğlu H.A.Ş. (18) ile tartıştı. Yanına 3 arkadaşını daha alan H.A.Ş. babasının bulunduğu erik bahçesine gitti. Bahçede konuşurken tartışmanın büyümesi üzerine H.A.Ş., yanındaki kurusıkı tabanca ile babası K.Ş.’ye ateş etti. Baba K.Ş. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan H.A.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pentagon ''UFO'' görüntülerini yayınladı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.