Tartıştığı babasını tabancayla vurup, kaçtı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Dolmalık mevkisinde meydana geldi. Zeki Gül, evde henüz bilinmeyen nedenle babası Ergün Gül ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Zeki Gül, babasını karnından vurdu. Ergün Gül, kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gül, sağlık görevlilerince ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Ergün Gül'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeki Gül'ü yakalamak için çalışma başlattı.