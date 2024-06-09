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Tartıştığı damadı öldürdü

Niğde'de Ramazan Tüzün (32), boşanma aşamasındaki eşinin babası Cafer Deniz'i (55) bıçaklayarak öldürdü.

DHA9 Haziran 2024 Pazar 14:16 - Güncelleme:
Tartıştığı damadı öldürdü
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Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yarhisar köyünde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi ile bir süredir ayrı yaşayan Ramazan Tüzün, iddiaya göre, içki içtikten sonra çocuklarını almak için kayınpederi Cafer Deniz'in evine gitti. Tüzün, çocukları vermek istemeyen Deniz ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Tüzün, kayınpederini bıçakla ağır yaralayıp, geldiği otomobille kaçtı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırıma Hastanesi'ne kaldırılan Cafer Deniz, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Deniz'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verilirken, Ramazan Tüzün kısa sürede yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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