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Tartıştığı damadını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Amasya'da bir kişi, tartıştığı damadını av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kızını da yaraladı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 15:44 - Güncelleme:
Tartıştığı damadını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
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Alınan bilgiye göre, Amasya'da yaşayan D.Ş, karşı çıkmasına rağmen bir ay önce evlenen kızı İnci E. ve damadı Halil E. ile Yıldız köyündeki bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı.

Dursun Ş, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan av tüfeğiyle damadı ve kızına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden saçmalarla Halil E. olay yerinde yaşamını yitirdi, kolundan yaralanan İnci E. ise Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden otomobiliyle kaçan D.Ş, jandarma ekibince kent merkezinde yakalandı.

  • Amasya cinayet
  • Damat vuruldu
  • Av tüfeği saldırı

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