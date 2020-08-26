İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2020 Çarşamba / 7 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3694
  • EURO
    8,7127
  • ALTIN
    454.595
  • BIST100
    1097.01
Güncel

Tartıştığı eltisini bıçakladı

Samsun'da çıkan kavgada tartıştığı eltisini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

AA26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:02 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:02
ABONE OL

Samsun'da çocukların gürültüsü yüzünden çıkan kavgada eltisini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Dikilitaş Sokak'ta N.A. (38) ile alt katta oturan eltisi Ş.A. (35) arasında çocukların gürültü yapmasından dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A. evden aldığı bıçakla N.A'yı yaraladı.

Ağır yaralanan N.A, özel araçla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Ş.A. ise emniyete götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.