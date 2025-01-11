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Güncel

Tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Adana'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaydetti.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 14:52 - Güncelleme:
Tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
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İddiaya göre, Murat A, kız arkadaşı Gamze Alır'ı (23), merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvarı'ndaki narenciye bahçesine götürdü.

Burada çıkan tartışmada Murat A, Alır'ı tabancayla yaraladı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gamze Alır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen 2 çocuk annesi Alır'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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