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Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Adıyaman'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

AA11 Mart 2024 Pazartesi 11:54 - Güncelleme:
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
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Siteler Mahallesi'nde A.Y. (72), henüz bilinmeyen nedenle eşi Naile Y. (71) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Y, bıçakla Naile Y'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naile Y. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Naile Y'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Zanlı A.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, pişman olmadığını söyledi.

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