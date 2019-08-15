Tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü

Alınan bilgiye göre, Kovalı Mahallesi'nde M.Ş. (34), tartıştığı eşi iki çocuk annesi Emine Ş'yi (27) tüfekle karnından ve bacağından yaraladı.

Yaralanan kadın Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Emine Ş, kurtarılamadı.

Eşini öldüren M.Ş, daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu.