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Tartıştığı eşini vurup, intihar etti

KÜTAHYA'da, telefon tamircisi Ender Y. (37), temizlik görevlisi eşi Nimet Y.'yi (31) çıkan tartışmada başından vurarak öldürdü. Ender Y. daha sonra kendisini de başından vurarak yaşamına son verdi.

  • DHA
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Olay, saat 10.00 sıralarında, Simav'da meydana geldi. Ağdacılar Caddesi'nde telefon tamir dükkanı olan Ender Y. ve ailesi akraba ziyareti için gittikleri İzmir'den Simav'a döndü. Ender Y., 2 yaşındaki oğlunu Kalkan Köyü'ndeki kayınvalidesine bıraktı. Küplüce Köyü'ndeki evine dönerken Ender Y. ile bir ilkokulda temizlikçi olarak çalışan eşi Nimet Y. arasında iddiaya göre tartışma çıktı. 
 
Küplüce Köyü'ne bir kilometre mesafedeki Mezarlık mevkisine geldiklerinde Ender Y., otomobili yolun sağına çekti. Ender Y. ve eşi Nimet Y., otomobilden inip, dışarıda tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Ender Y., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasını eşi Nimet Y.'ye doğrultup, ateş etti. Başından vurulan Nimet Y., kanlar içinde yere yığılırken, Ender Y., aynı tabancayla kendisini başından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ender Y. ve eşi Nimet Y.'nin cesetleri, otopsi yapılmak üzere  Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
 
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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