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Güncel

Tartıştığı eski karısını bıçakla öldürdü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, eski karısını bıçaklayarak öldürdü.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
Tartıştığı eski karısını bıçakla öldürdü
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Alınan bilgiye göre, Mahmut K. (38), eski eşi Necla Özbiber'i (38) yaşadığı Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki evinde tartışma sonrası bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Necla Özbiber'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Üç çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Mahmut K'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, zanlının olayın ardından kadının erkek kardeşinin iş yerine gittiği ve eski kayınbiraderinin yüzüne yanıcı sıvı madde döktüğü öğrenildi.

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