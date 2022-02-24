Tartıştığı iki kardeşe bıçakla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA 24 Şubat 2022 Perşembe 12:54 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:54

Olay, saat 04.00 sıralarında, Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Beyazıt Bestami Ay ve kardeşi Muhammed Ay ile S.C., sokakta tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda S.C., 2 kardeşe bıçakla saldırdı. Kanlar içinde yerde kalan kardeşleri görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay, yaşamını yitirirken, Muhammed Ay ise tedaviye alındı. Polis, olay yerinden kaçan S.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.