13 Eylül 2025 Cumartesi
Güncel

Trafikte tartıştığı kadına biber gazı sıkan maganda yakalandı

Üsküdar'da trafikte tartıştığı kadının yüzüne biber gazı sıkan şüpheli gözaltına alındı.

13 Eylül 2025 Cumartesi 15:44
Trafikte tartıştığı kadına biber gazı sıkan maganda yakalandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Üsküdar Kısıklı Caddesi'nde bir araç sürücüsünün trafikte tartıştığı kadına biber gazı sıktığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerden kimliği belirlenen şüpheli M.Ş. (36), polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliye, "tehlikeli şerit değiştirmek", "sürücülerin işaret vermeden şerit değiştirmesi", başkalarını tehlikeye düşürecek şekilde gereksiz ani yavaşlamak", "saygısızca araç kullanmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, zanlının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

