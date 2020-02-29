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Tartıştığı kadını balkonda bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Adana'da bir kişinin tartıştığı kadını balkonda bıçakla tehdit etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi, şüpheli gözaltına alındı.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi16:14 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 16:14

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında B.E. ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen K.Ö. arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda K.Ö. başından yaralandı. Bu sırada K.Ö, eline geçirdiği ekmek bıçağıyla B.E'yi evin içinde kovalayıp balkonda sıkıştırdı.

Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği o anlarda K.Ö'nün elinde bıçağı kadına savurup, kaçmasına izin vermediği görüldü. Kadın ise korunmaya çalışıp bağırarak yardım istedi.

Şüpheli K.Ö, kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

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