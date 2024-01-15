Tartıştığı kadını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Necip Fazıl Mahallesi Ziynet Sokak'taki bir düğün salonuna gelen Ahmet Taşan (32), kuzeninin nişanında oynayan ve daha önce arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Kader İrgören'e (23) tabancayla ateş etti.

Taşan daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kader İrgören hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Taşan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

İrgören'in cenazesi, daha sonra otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada şüpheli Ahmet Taşan'ın, olayın öncesinde halay çektiği anlara ait görüntüler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- "HERKES KAÇIŞMAYA BAŞLADI"



Kader İrgören'in cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu önüne gelen yakınlarından Ferhat İrgören, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir tehdit konuşması oldu. Kız bize söylemedi. Kimsenin haberi olmayınca tedbir de alınmadı. Aile daha önce 'İstiyorsan verelim' diyerek sordu ancak kız istemedi." dedi.

Daha önce herhangi bir tehdidin olduğunu bilmediğini anlatan İrgören, "Dün akşam dışarıdaydık. Kuzenimizin nişanıydı. Her şey güzeldi. Biri geldi 'İçerde olay oldu' dedi. Herkes kaçışmaya başladı. İçeri girdiğimizde çocuğun beyni zaten patlamıştı. Kızın da kafasının sağ tarafında bir şişlik vardı. Kulağının arkasından sıkmış. Biz ambulansı aradık. Kızı aldık, direkt hastaneye gittik." diye konuştu.

