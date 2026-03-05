İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0026
  • EURO
    51,2197
  • ALTIN
    7298.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tartıştığı kiracısının canına kıydı! Tahliye krizi kanlı bitti
Güncel

Tartıştığı kiracısının canına kıydı! Tahliye krizi kanlı bitti

İzmir'in Urla ilçesinde kira miktarı ve tahliye meselesi yüzünden bir süredir anlaşmazlık yaşayan ev sahibi ile kiracı arasındaki tartışma faciayla sonuçlandı. 54 yaşındaki ev sahibi N.Ü., tartıştığı 37 yaşındaki kiracısı Rıdvan Çelik'i ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek öldürdü.

AA5 Mart 2026 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Tartıştığı kiracısının canına kıydı! Tahliye krizi kanlı bitti
ABONE OL

Kiracı Rıdvan Çelik (37) ile İzmir'in Urla İlçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya gelen ev sahibi N.Ü. (54) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

N.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tarafların bir süredir kira miktarında anlaşamadıkları, ev sahibi N.Ü'nün evin tahliye edilmesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.