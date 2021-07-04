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Güncel

Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü

İzmir'in Foça ilçesinde, tartıştığı Hüseyin Demirci'yi (30) başına demir profil vurarak öldüren Harun S. (22), Menderes ilçesinde babasının evinde saklanırken yakalandı.

DHA4 Temmuz 2021 Pazar 07:21 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 07:21
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Olay sonrası polis ekipleri, kavgada kullanılan demir profilin denize atıldığını tespit etti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği Polis Kurbağa Adamlar ekibi, demir profili denizden çıkardı.

BABASININ EVİNDE YAKALANDI

Öte yandan, çalışmalar sonucu Harun S.'nin Menderes ilçesinde yaşayan babasının evinde saklandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, Harun S.'yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınarak Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Harun S.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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