İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2021 Cuma / 19 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3896
  • EURO
    9,8657
  • ALTIN
    485.796
  • BIST100
    1446.97
Güncel

Tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü

Bolu'da, Lütfü Doğançay (52) tartıştığı oğlu Mehmet Doğançay'ı (36) tüfekle vurup, öldürdü.

DHA27 Ağustos 2021 Cuma 10:21 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 10:21
ABONE OL

Olay, dün gece saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Göynükören köyünde meydana geldi. Mehmet Doğançay ile babası Lütfü Doğançay arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Lütfü Doğançay, evin önünde bekleyen oğluna balkondan tüfekle ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Mehmet Doğançay, kanlar içinde yerde kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Doğançay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğançay'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ambulansla Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olaydan sonra kaçan Lütfü Doğançay'ı yakalamak için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.