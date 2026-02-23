İSTANBUL 10°C / 6°C
  Güncel
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit etmişti... Trafik magandası tutuklandı

Küçükçekmece'de tartıştığı otomobil sürücüsünü bıçakla tehdit edip, hakarette bulunan minibüs sürücüsü tutuklandı.

23 Şubat 2026 Pazartesi 00:12
Tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit etmişti... Trafik magandası tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 21 Şubat'ta Halkalı Mahallesi'nde bir minibüs sürücüsünün, tartıştığı otomobil sürücüsünü bıçakla tehdit edip, hakarette bulunduğu görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede kimlik bilgileri tespit edilen minibüs sürücüsü G.B.(32) ekiplerce yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamak", "trafikle ilgili yükümlülüklere ve yasaklara uymamak", "yol kullanıcılarının rahatını ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Ayrıca G.B'nin sürücü belgesine geçici olarak el konularak, aracı trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen G.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

HABERİN VİDEOSU;

