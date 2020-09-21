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Güncel

Tartıştığı zabıta görevlisine silah çekti, kamyonetle çarpıp kaçtı: Evinde yakalanıp gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt'ta bir seyyar satıcı tartıştığı zabıta görevlilerine silah çekti. Şüpheli olay yerinden kaçarken bir zabıta görevlisine kamyonetle çarptı. Hastaneye kaldırılan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan zanlı Necaattin E. evinde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA21 Eylül 2020 Pazartesi 17:08 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 17:09
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Olay, Osmangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Necaattin E. tartıştığı zabıta görevlilerine silah çekti. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, Yücel Atmaca isimli zabıta görevlisine kamyonetiyle çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zabıta görevlisi, arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Necaattin E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zabıta görevlisine aracıyla çarpıp kaçan Şüpheli Necaattin E. evinde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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