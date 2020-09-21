Tartıştığı zabıta görevlisine silah çekti, kamyonetle çarpıp kaçtı: Evinde yakalanıp gözaltına alındı

DHA 21 Eylül 2020 Pazartesi 17:08 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 17:09

Olay, Osmangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Necaattin E. tartıştığı zabıta görevlilerine silah çekti. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, Yücel Atmaca isimli zabıta görevlisine kamyonetiyle çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zabıta görevlisi, arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Necaattin E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zabıta görevlisine aracıyla çarpıp kaçan Şüpheli Necaattin E. evinde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.