19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8357
  • 6,4972
  • 279.163
  • 98054.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tarzan Efsanesi konusu nedir? Tarzan Efsanesi filmi oyuncuları kimler?

Başrollerinde Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson ve Djimon Hounsou'nun olduğu Tarzan Efsanesi filmi Kanal D'de saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak. Tarzan Efsanesi konusu nedir? Tarzan Efsanesi filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Tarzan Efsanesi filminin yönetmen koltuğunda David Yates oturuyor. Tarzan Efsanesi filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tarzan Efsanesi konusu nedir? Tarzan Efsanesi filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Tarzan Efsanesi filmi bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Tarzan Efsanesi filminin yönetmen koltuğunda David Yates oturuyor. Başrollerinde Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson ve Djimon Hounsou'nun olduğu Tarzan Efsanesi filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. 
 

 
TARZAN EFSANESİ KONUSU NEDİR? 
Anne ve babasını kaybettikten sonra ormanda goriller tarafından büyütülen Tarzan, normal hayata dönmüş, İngiltere'de eşi Jane Porter ile birlikte yaşamını sürdürmektedir. Bir gün Avam Kamarası tarafından yeniden büyüdüğü topraklara, Kongo'da Belçika Kralı tarafından kurulan bağımsız devlete ticaret elçisi olarak gönderilir. Ancak burada Leon Rom'un kurduğu komplodan habersizdir. Her şeyi öğrendiğinde ise eşi Jane'in hayatını kurtartmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekecektir.
 

 
TARZAN EFSANESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? 
Tarzan Efsanesi filminin oyuncu kadrosunda; Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson ve Djimon Hounsou gibi isimler yer alıyor. 
 

Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HDP'li başkandan harekatla ilgili kara propaganda

HDP'li başkandan harekatla ilgili kara propaganda

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Yasak ama satışı devam ediyor, uzmanı uyardı: Ani ölümlere neden olabilir

Yasak ama satışı devam ediyor, uzmanı uyardı: Ani ölümlere neden olabilir

Sınırda yakalandılar! Hemen koruma altına alındı

Sınırda yakalandılar! Hemen koruma altına alındı

Din adamları sigara konusunda hemfikir: Tartışmasız haramdır

Din adamları sigara konusunda hemfikir: Tartışmasız haramdır

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Yünleriyle rekor kırmıştı... 'Kaçak Chris' öldü

Yünleriyle rekor kırmıştı... 'Kaçak Chris' öldü
 

POPÜLER HABERLER

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

Şifa niyetine tüketiliyor! Arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişiriliyor...

Şifa niyetine tüketiliyor! Arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişiriliyor...

Afrikalı dini liderler Eyüpsultan Camisi'nde namaz kıldı

Afrikalı dini liderler Eyüpsultan Camisi'nde namaz kıldı

Ülkemizden yurt dışına kaçırılan 10 tarihi eser

Ülkemizden yurt dışına kaçırılan 10 tarihi eser

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA