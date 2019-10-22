Tarzan Efsanesi konusu nedir? Tarzan Efsanesi filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Tarzan Efsanesi filmi bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Tarzan Efsanesi filminin yönetmen koltuğunda David Yates oturuyor. Başrollerinde Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson ve Djimon Hounsou'nun olduğu Tarzan Efsanesi filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak.

TARZAN EFSANESİ KONUSU NEDİR?

Anne ve babasını kaybettikten sonra ormanda goriller tarafından büyütülen Tarzan, normal hayata dönmüş, İngiltere'de eşi Jane Porter ile birlikte yaşamını sürdürmektedir. Bir gün Avam Kamarası tarafından yeniden büyüdüğü topraklara, Kongo'da Belçika Kralı tarafından kurulan bağımsız devlete ticaret elçisi olarak gönderilir. Ancak burada Leon Rom'un kurduğu komplodan habersizdir. Her şeyi öğrendiğinde ise eşi Jane'in hayatını kurtartmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekecektir.

TARZAN EFSANESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tarzan Efsanesi filminin oyuncu kadrosunda; Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson ve Djimon Hounsou gibi isimler yer alıyor.