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Taş ocağında patlatma meydana geldi: 4 kişi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde taş ocağında yapılan patlatma sırasında taşların yola saçılması sonucu 4 kişi yaralandı.

DHA7 Eylül 2024 Cumartesi 20:42 - Güncelleme:
Taş ocağında patlatma meydana geldi: 4 kişi yaralandı
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Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun-Trabzon karayolunun yanındaki taş ocağında yapılan patlatma sonrasında fırlayan taşlar, yola saçıldı.

Taşlar, seyir halindeki araçlarda hasara yol açtı. Olayda taşların isabet ettiği 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaklaşık yarım saat boyunca yapılan temizlikten sonra kapanan karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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