Taşeron son dakika gelişmeleri! Taşeron tediye ödemeleri için tarih verildi!

Taşeron son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Taşeron tediye ödemeleri için tarih verildi. Kadroya geçen taşerona bayram ikramiyesi müjdesi verildi. Bu müjdeli haberin duyurulması ile birlikte taşeron son dakika haberleri güncel olarak takip edilmeye başlandı. Başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4-D statüsünde çalışan işçilere bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Bugünkü Resmi Gazete'de 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2019 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar yayımlandı. Taşeron tediye ödemeleri için bu tarihlere dikkat...

TAŞERON SON DAKİKA GELİŞMELERİ!

Taşeron son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2019 Yılında Verilecek İlave

Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar yayımlandı.

TAŞERON TEDİYE ÖDEMELERİ İÇİN TARİH VERİLDİ!

Kamu işçilerine 52 günlük ilave tediye ödemeleri yapılıyor. Taşeron tediye ödemeleri senede 4 taksitle yapılıyor. 13'er gün şeklinde yapılan taşeron tediye ödemelerinde 2019 yılının ilk iki taksidi ödendi. Ocak'ta ve Ramazan Bayramı öncesi verilen ilave tediyeler sonrasında işçilere 26 günlük ilave tediye ödemesi daha yapılacak.

Yalnız, maden işçilerine ilave tediye ödemelerinin tamamı 23 Aralık 2019 tarihinde ödenecek. Bu ay tediye ödemesi yapılmayacak maden işçileri sene sonunda 52 günlük ilave tediye ödemesinin tamamını tek seferde alacak.

TAŞERON TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR?

Asgari ücretli olarak kamuda çalışmakta olan bir işçiye, 2019 'un kalan günlerinde 26 günlük ilave tediye ödemesi gerçekleşecek. İki taksitin toplamında asgari ücretliye toplamda bin 585 TL 16 kuruş ikramiye ödenecek.

İşçilere verilen ilave tediye ödemesinden yüzde 15 sigorta primi ve yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılıp işçilere ödeniyor. Bu kesintilerin yanı sıra vatandaşlardan damga vergisi kesintisi de yapılıyor.

TAŞERON İŞÇİ KİME DENİR?

Kamu kurumlarında yapılmakta olan hizmet alım ihalelerini kazanan özel sektör deki şirketlerin bünyesinde istihdam edilen, ancak fiili olarak kamu kurumuna ait işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yapmakta olan işçi sınıfında çalışan kişilere taşeron işçi denir.

HANGİ SEKTÖRLERDE ÇALIŞABİLİRLER?

Bazen bir hastanede, bazen belediye bünyesindeki işlerde bazen de bir okul ya da kamu kuruluşunda rastlayabileceğimiz taşeron işçiler hemen hemen tüm sektörlerde çalışabiliyorlar. Temizlik, sağlık, bilgi-işlem, park bahçe düzenleme, özel güvenlik, çöp toplama, büro elemanı (sekreterlik), şoförlük, yemekhanede aşçı/servis elamanı, hastanede yönlendirme gibi birçok sektörde iş yapmaktadırlar.

HANGİ KURUMLAR İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ YAPAR?

6772 sayılı “Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun” düzenlemesi gereğince, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler “hizmet akdi” ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yaparlar.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Tediye’nin kelime anlamı “parayla yapılan ödeme” demektir. İlave Tediye de “Ek Ödeme” veya “İkramiye” anlamında kullanılmaktadır.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİNDEN KİMLER FAYDALANIR?

İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanununa tabii olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenir. Kadroya geçecek olan taşeron işçiler de bu kapsamda olacaktır.