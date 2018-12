Taşeron son dakika haberleri Taşeron ikramiye işçiye ek zam ne kadar Yıllık zam 4D işçi için geçerli olacak mı

Taşeron son dakika haberleri Taşeron işçiye ek zam ne kadar Yıllık zam 4D işçi için geçerli olacak mı? Son dakika Taşeron haberleri araştırılıyor. Taşeron ikramiye ne kadar? Milyonlarca taşeron işçisini yakından ilgilendiren zam ne kadar olacak? Taşeron KİT kadro son durum ne oldu? Kadroya geçen taşeronlar ikramiye tutarları ne kadar? 52 günlük ikramiye ne zaman verilecek? 4B ve 4D'li kadrolu taşeron ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Kadroya geçen taşeron işçiler ikramiye ödemelerini heyecanla bekliyor. Kit taşeron ise 2019'da kadroya alınması bekleniyor. Edinilen son bilgiye göre İmzalar atıldı, UTAŞ'lı işçiler mutlu sona ulaştı Bin 30 taşeron işçi için toplu iş sözleşmesi imzalandı UŞAK - Utaş'ın bin 30 kadrolu ve taşeron işçilerinin aynı haklardan yararlanabileceği toplu iş sözleşmesi, işçiler tarafından sevinçle karşılandı. Utaş'ın bin 30 kadrolu ve taşeron işçilerinin aynı haklardan yararlanabileceği toplu iş sözleşmesi, işçiler tarafından sevinçle karşılandı. Konuşması sırasında sözleşmenin maddelerini açıklayan Başkan Cahan'a işçilerden yoğun alkış aldı. Sözleşme 1 Temmuz 2018 yılı itibariyle geçerli olmakla birlikte, yılbaşında enflasyon artı yüzde 3'lük ve sonraki dönemlerde yüzde 4'lerde artış söz konusu. Bunun yanı sıra işçilere 52 günlük ikramiye ve yakıt, çocuk, eğitim gibi ek yardımlar da sağlanacak. İşte merak edilen Taşeron son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

UŞAK - Utaş'ın bin 30 kadrolu ve taşeron işçilerinin aynı haklardan yararlanabileceği toplu iş sözleşmesi, işçiler tarafından sevinçle karşılandı. Konuşması sırasında sözleşmenin maddelerini açıklayan Başkan Cahan'a işçilerden yoğun alkış aldı. Sözleşme 1 Temmuz 2018 yılı itibariyle geçerli olmakla birlikte, yılbaşında enflasyon artı yüzde 3'lük ve sonraki dönemlerde yüzde 4'lerde artış söz konusu. Bunun yanı sıra işçilere 52 günlük ikramiye ve yakıt, çocuk, eğitim gibi ek yardımlar da sağlanacak.

"Uşak'ın değişiminde işçilerin emeği göz ardı edilemez"

Sözleşme maddelerini açıklayan Başkan Cahan, Utaş'ın Uşak Belediyesi'ne ait bir şirket olduğunu belirtirken, Utaş'ın bugüne kadar olan tüm hizmetlerini Uşak halkı için yaptığının altını çizdi. İşçilerin özverili ve gayretli çalışmalarından bahseden Başkan Cahan, Uşak'ın değişiminde işçilerin emeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyerek vatana millete ve tüm işçilere hayırlara vesile olmasını temenni etti. İlk olarak Uşak'ta gerçekleştirilen sözleşmede müzakereci heyete, Öz Orman İş Sendika Başkanı'na ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.

"Sözleşme emek odaklı"

Törende konuşan Öz Orman İş Sendika Başkanı Settar Aslan, sözleşmenin insan emeği odaklı olduğunu ve bu bakış açısıyla baktığını için Uşak Belediyesi'ne ve Başkan Cahan'a teşekkürlerini sundu. Aslan, "Türkiye'de ilk defa hem kadroluların hem taşeronların içinde bulunduğu toplu iş sözleşmesini ilk olarak Uşak Belediyesi'yle imzalıyoruz. Bu saygıdeğer bir anlayıştır" dedi.

Ziyareti sırasında Uşak'a yapılan yatırımları yerinde inceleyen Aslan, Uşak'ın 5 yıl içinde fark edilen bir şehir haline geldiğini ve oldukça güzelleştiğini belirtti. Uşak'ın bu denli güzelleşmesinde emeğin, düşüncenin payı olduğunu vurgulayan Aslan, Uşak'a sunduğu katkılardan dolayı Başkan Cahan'a teşekkür etti.

Karşılıklı imzaların atılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ve plaketlerin takdimiyle imza töreni sonlandırıldı.

Taşerondan kadroya geçen işçilere 2019 ile 2020 yılları içinde iki dönemde yüzde 4 oranında olmak şartıyla toplam yüzde 8 zam yapılacak.



Kadroya geçen işçilere Ocak ve Temmuz aylarında beşer günlük olmak üzere yılda 10 günlük (5×2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Ancak bu ödeme, kadroya geçen işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması hâlinde çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

Kadroya geçen işçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılacak. İşçilere yakıt yardımı içinde her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılacak.

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 7 Aralık’ta 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılması bekleniyordu. Ödemeler henüz yapılmadı.



Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye yüzde 20’lik vergi dilimine girmiş olması nedeniyle 13 günlük ücreti karşılığı en az 591 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 728 TL, 3.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 874 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.019 TL ilave tediye ödenecek.



Ancak vergi dilimi nedeniyle ilave tediyeden daha yüksek oranda gelir vergisi kesilmesi de söz konusu olacak.



Yani kamu işçisinin vergi dilimi yüzde 20’nin üzerine çıkmışsa ilave tediyeden daha yüksek oranda vergi kesilecek.



İLAVE TEDİYE NE DEMEK?



6772 sayılı kanun kapsamında, kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.



NASIL HESAPLANDI?



İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2018’in son taksiti olan aralık tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. Hesap işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılıyor.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İKRAMİYESİ



2 Nisan 2018 tarihinden itibaren taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen işçiler için 2019 yılının Ocak ayı içerisinde Toplu Sözleşme İkramiyesi ödenecek.

GENEL İDARELERDE SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇENLER



Yüksek Hakem Kurulu (YHK) kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözeleşmesi hükümlerin,n detaylarına göre taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5'er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük üzerinden (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödemesi yapılıyor.

ÇALIŞMA SÜRESİ İLE ORANTILI



Toplu İş Sözleşmesi İkramiyesi olarak isimlendirilen bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenen bir ikramiye çeşididir.

BELEDİYELERDE ŞİRKET İŞÇİLERİNE FARKLI



Belediyeler tarafından kurulan şirketlere taşerondan geçişi yapılan sürekli işçilerin ikramiyesi ise Nisan ve Ekim aylarında 5'er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödemesi şeklinde yapılıyor.



2019 YILININ İLK İLAVE TEDİYESİ ÖDEMESİ OCAK’TA

2018 yılının Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı ikramiye alacak olan taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere yine 2019 yılının ocak ayı içinde 13 günlük ilave tediye ödemesi yapılacak.



6772 Sayılı Kanununun hükümlerine göre yılda 52 günlük ilave tediye (ikramiye) hakkı olan işçilerin ilk ödemeleri Ocak ayında yapılmaktadır.



İlave tediyeden belediye şirketlerine geçen işçiler maalesef yararlanamamaktadır. Ancak Devrimci İşçiler Sendikası Konfedarasyonu (DİSK) kanun değişikliğine gerek kalmadan idari bir düzenleme ile ilave tediyeden belediye şirketlerine geçen işçilerin de yararlanabilmesi için gerekli çalışmmaları yürütüyor.



Aynı şartlarda ve aynı (696 sayılı KHK) kanun ile kadroya geçen işçiler arasında ayrım olarak görülen bu düzenlemenin düzeltilmeside gelen talepler arasında yer almaktadır.

YENİ YILDA TAŞERON İŞÇİLERE ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayımladığı 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. maddesi uyarınca idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, taşeron işçilerin zam oranları ve diğer sosyal hak bilgileri şu şekilde olacak;

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.

Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri aşağıda yer almaktadır:

TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRET ZAMMI:

01.2018- 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.

07.2018-31.12.2018 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.2019-30.06.2019 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

07.2019-31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.2020-30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

07.2020-31.10.2020 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

TAŞERON İŞÇİLERİN İKRAMİYESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

HANGİ YARDIMLAR YAPILIR?

A-ÇOCUK YARDIMI:

İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılır.

B-YEMEK YARDIMI:

İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.

C-TAŞIT YARDIMI:

Mevcut uygulamaya devam edilir.

D-YAKACAK YARDIMI:

İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.

E-SORUMLULUK PRİMİ:

1)DİREKSİYON PRİMİ:

Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün direksiyon primi verilir.

2)BULAŞICI HASTALIK VE RİSK PRİMİ

Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir.

3)SİLAH TAZMİNATI:

Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün silah tazminatı verilir.

YILLIK ÖDENEN SOSYAL YARDIMLAR:

A-ÖĞRENİM YARDIMI:

İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere;

İlkokul için 100,00(yüz)TL.

Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.

Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.

Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL. tutarında öğrenim yardımı yapar.

B-BAYRAM YARDIMI:

İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL. bayram harçlığı verilir.

OLAYA BAĞLI SOSYAL YARDIMLAR VE DİĞER SOSYAL YARDIMLAR:

A-EVLENME YARDIMI:

İşyerinde çalışan işçilerin evlenmeleri halinde 140,00(yüzkırk)TL evlenme yardımı yapılır.

B-DOĞUM YARDIMI:

Mevzuat hükümleri uygulanır.

C-HASTALIK YARDIMI:

1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.

İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.

2.İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.

D-TABİİ AFET YARDIMI:

İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000,00(bin)TL.’ye kadar tabii afet yardımı yapılır.

E-ÖLÜM YARDIMI:

İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında; normal ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır. İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.

ASKERLİK YARDIMI:

Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00(üç yüz)TL askerlik yardımı yapılır.

HAFTA VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMA VE ÜCRETİ:

A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür.

Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.

B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.

C- (A) ve (B) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz.

Gece Çalışması:

Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Güvenlik görevlileri hariç bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 10 zamlı ödenir.

Fazla Çalışma Ücreti ve Ödenmesi:

Fazla çalışma ücreti normal ücretin %60 zamlısı olarak ödenir.

İZİNLER

A-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:

Yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Hizmet süresi;

1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün,

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün,

15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün. yıllık izin verilir.

B- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:

İşçinin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence yılda 45 (kırkbeş) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.

C- ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:

İşçiye

Eşinin doğum yapması hâlinde

5 gün

Evlenmesi hâlinde

5 gün

Eş ve çocuğunun ölümünde

6 gün

Ana, baba veya kardeşinin ölümünde

5 gün

Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde

2 gün

Tabii afetten zarar görmesi hâlinde

10 güne kadar

Bildirim Önelleri:

Bildirim önelleri konusunda 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bildirim önelleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

İşçinin hizmet süresi

6 aydan az sürmüşse

3 hafta sonunda

6 ay-1,5 yıl arası sürmüşse

5 hafta sonunda

1.5 yıl-3 yıl arası sürmüşse

7 hafta sonunda

3 yıldan fazla sürmüşse

9 hafta sonunda feshedilmiş sayılır.

Kıdem Tazminatı, Hesaplanması ve Ödenmesi:

İş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır.

Her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.