Taşeron tediye ödemeleri 2019 son dakika gelişmesi KİT taşeron işçiler kadroya ne zaman alınacak

Taşeron tediye ödemeleri 2019 yılı son dakika gelişmeleri araştırılan konular arasında. 696 KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçiler; 2019 yılı zamlı maaşları, ikrami tediye ödemeleri, ek zamları ve yasal hakları ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Hem belediye çalışanı hem de KİT taşeron işçilerin yakından ilgilendiği ikramiye bir diğer adıyla tediye ödemelerin yapılacağı tarih heyecanla bekleniyor. Belediye 4/B 4/D statüsündeki kadrolu taşeron tediye ödemesini beklerken Kit taşeron işçiler ise kadroya geçişlerin ne zaman başlayacağı süreci ile ilgili yeni gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.

Taşerondan Kadroya geçen işçiler için daha önce Bakanlıktada yapmış olduğumuz görüşmeler üzerine maalesef asgari ücret zammı yansımayacaktır. Fakat sosyal yardımlar hariç ve 2019 'daki yüzde 4 zam da maaşa yansıtıldıktan sonra maaşı asgari ücret altında kalan olursa o aradaki fark tamamlaması yapılacaktır.

Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kamuda çalışan binlerce sözleşmeli personelin (4B) izin hakları iyileştiriliyor. İzin süreleri uzatılacak, bir sonraki yıla devredilebilecek. Taşeron düzenlemesi ile geçici personel statüsünden (4C) 4B'ye geçen personelin maaş takviminde de eşitlik sağlanıyor.



Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak zamlardır. 2019 yılına girdiğimiz bugünlerde tüm çalışanlar yeni yılla birlikte maaşlarını zamlı alacak.



Yansıma olayına gelince 400 tl civarındaki zammın tamamı taşeron olarak çalışan arkadaşlarımıza yanısıyacaktır.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Nisan 2018 itibarıyla taşerondan kamu kurum ve kuruluşlarına geçişi geçişi sağlanan işçilere 2019 Ocak maaşları ile birlikte 5 günlük ikramiye ödemesi yapılacak.

Bilindiği üzere taşerondan kadroya geçen sürekli işçilerin mali ve sosyal hakları 12.04.2018 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan toplu iş sözleşmesi hükümleri ile belirlenmişti. İlgili düzenlemede geçen ikramiye maddesine bakacak olursak;



İkramiye: İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5×2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

Maddeye göre yaklaşık 450 bin kamu işçisi, Ocak ayında 5 günlük ikramiyelerini alacaklar. Kurumlar ödemelerini Ocak maaşları ile birlikte yapabilir. 375 sayılı KHK’nın geçici 23 üncü maddesi kapsamında kamu işçilerine ödenecek 5 günlük ikramiyeden tutarlarından SGK ve İşsizlik Primi ile Gelir ve Damga Vergisi kesintileri yapılacak.

375 sayılı KHK’nın geçici 23 üncü maddesi kapsamında kamu işçilerine ödenecek 5 günlük ikramiyeden tutarlarından SGK ve İşsizlik Primi ile Gelir ve Damga Vergisi kesintileri yapılacak.

Belediye şirket işçileri 5 günlük ikramiyeyi ne zaman alacak?

Belediye şirketlerine geçişi sağlanan işçiler için ise ilgili toplu iş sözleşmesi hükmü aşağıdaki şekildedir; İkramiye: İşçilere Nisan ve Ekim aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5×2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir.

Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir. Dolayısıyla geçici 24 üncü madde kapsamındaki belediye şirket işçileri Ocak değil Nisan ayında 5 günlük ikramiyelerini alacaklar.





Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlandı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki 4/D statüsü olan kamu işçisi olarak kadroya geçecek olan taşeron işçiler elde edecekleri hakları merak ediyorlar. Taşeron işçilerin en merak ettiği konuların başında ise maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı geliyor. Türkiye genelinde yaklaşık 450 bin taşeron işçinin 4d kadrolarına alınması süreci devam ederken kadro hakkı elde eden taşeron işçilerin geçeceği 4/D statüsünün taşeron işçilere ne kazandırıp ne kaybettireceği konusunda detayları açıklandı. Buna göre aylık/günlük brüt asgari ücretin (2.558,40 TL/Ay, 85,28 TL/Gün)altında kalan ücretler, asgari ücret seviyesine yükseltilecek bu miktarın üzerine tabi oldukları toplu iş sözleşmesi gereğince 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli %4 oranında zam yapıldı.

TAŞERON İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?



Takvim'in bir haberine göre; kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak. Belediye şirketlerinde kadroya geçen işçiler ilave tediye alamayacak. Bir yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. Posta'nın haberine göre ilave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla 26 günlük ilave tediyeler de bu yıl ödenecek.



İKRAMİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?



İkramiyelerin 17 Ağustos'ta ilk taksidi ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek.



KAMU İŞÇİLERİ VE TAŞERONLARA ÇİFT İKRAMİYE



Taşeron işçiler 2017 yılının Aralık ayı itibariyle 4/D statüsüne geçirildiler. Bu taşeron işçilerin kamuya geçiş süreçlerinde, bazı 4/D' li olanlar da 4/B statüsüne dahil edilmişlerdi. Gündeme yansıyan önemli noktalardan biri olan ve taşeron ile kamu işçilerine 2019 yılında iki ikramiye verilmesi konusunda da önemli açıklamalar ve ifadeler yer alıyor. Taşeron ve kamu işçilerinin 2019 yılında hem toplu sözleşme hem de tediye ikramiyesi alacağı belirtiliyor.

2019'DA KADROLU TAŞERONA NE KADAR ZAM YAPILDI?

2018 yılının nisan ayında özel şirket bünyesinde çalışırken kadroya alınan taşeron işçiler, 2019 yılının ocak ayında % 4 zam aldılar. Asgari ücret ve biraz üzerinde çalışan işçilerin bazılarının maaşı yeni asgari ücret seviyesine çıkartılıp, % 4 de toplu sözleşme zammı eklenirken, bazı kurumlar % 4 zammı vermedi. 2018 yılında kamuda ilk defa işe giren kadrolu işçiler ile nisanda kadroya geçen taşeron işçiler arasında ise ücret farkı ortaya çıkmaya başladı.

Geçen yıl kadro sevinci yaşayan yaklaşık 900 bin dolayındaki taşeron işçinin ocak ayındaki zam beklentisi sona erdi. Aralık ayındaki maaşı asgari ücretin üzerinde olan taşeron işçilerine yüzde 4 oranında artış yapıldı.



Asgari ücretin altındaki işçilerin ücretleri öncelikle yeni asgari ücret seviyesine çıkartıldı ve üzerine yüzde 4 oranında toplu sözleşme zammı ilave edildi. Ancak bazı kurumlar sadece yeni asgari ücret seviyesine çekmekle yetindi, yüzde 4 ilave zammı ücretlere yansıtmadı.

Ocak ayındaki zamla birlikte kadroya alınan taşeron işçilerin önümüzdeki iki yıl boyunca ücretlerinde nasıl artış yapılacağı böylece açıklığa kavuştu. Kadroya alındıkları tarihteki ücretleri baz alınarak, 2020’nin ikinci yarısına kadar 6 ayda bir yüzde 4 oranında artış yapılacak. En düşük, yani asgari ücret düzeyinde ücret alanlar bu yıl yüzde 26’lık artıştan yararlandılar. Bu gruptakiler, gelecek yıl ocak ayında da asgari ücrete bağlı artıştan yararlanacaklar.



Daha önce asgari ücretin yüzde 30-40 üzerinde ücret alanların eline geçen para ise yüzde 4’lük artışlar sonucu, asgari ücretlilere yaklaşacak. düşük ücretle en yüksek ücret arasındaki makas giderek kapanacak.

nisan ayından sonra taşeron işçi çalıştırması yasaklanan kamu kurumlarına İŞKUR vasıtasıyla yeni işçi alındığını, bunların taşerondan gelen işçilerden farklı olarak yılda 52 gün yerine 104 gün ikramiye alacaklarını, bu yıl kamu toplu sözleşme hükümlerinden yararlanmaya başlamalarıyla ücret makasının açılacağını savundu. Çağırıcı, bu uygulamanın iki yıl devam etmesi halinde, makasın kapatılmasının daha da zorlaşacağını belirtirken, çözümün, taşeron işçilerin de hemen kamu kesimi toplu iş sözleşmesine dahil edilmesi olduğunu vurguladı.



Değişiklik yapılmadığı takdirde taşerondan gelen işçiler kamu kesimi toplu iş sözleşmesine ancak 2021 yılında dahil olacaklar.

Cumhurbaşkanlığı'ndan alınan talimatla taşeronların kadro sorunu için çalışma başlatıldığı belirtiliyor. Kamuda çalışan taşeronun maaş zam oranları, kıdem tazminatı ve ikramiye ile ilgili yasal haklarını araştıranlar için ayrıntıları bu habarimizde derledik. Kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin altışar aylık dönemler için yüzde 4 uygulanan ücret zam oranının yükseltilmesi talebi ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor.

Kadro alamayan taşeronların sorunlarının çözümü için düğmeye basıldı. Kadro alamayan ve aldığı halde ücret artışı yaşamayan ve bu konuda mağdur olan işçilerin bu durum hakkında Cumhurbaşkanlığı'na yazdıkları mesajlar etkili oldu. Bu mesajalrın ardından Ankara'da iki ayrı koldan taşeronlarla ilgili çalışma yürütülmeye başlandı. İlk olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda bir çalışma başlatıldı.

Bakanlık bürokratları kadro alan taşeronların zam durumları ile ilgili olarak bir formül arayışına başladı. Aynı zaman da bürokratlar kadro alamayan işçiler içinde bir çalışma başlatacak. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a ziyaret Diğer taraftan ise Ak Parti kadro alamayan taşeron işçiler için düğmeye bastı. İlk sinyal AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın Türk-İş ziyareti ile başladı.

Bakan Elvan kadro alan teşeron işçilerin zam oranının artırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğana mektup yazan Türk-iş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşmede, taşeron işçilerin sorunları ele alındı. Teşeron için yasal düzenleme hazırlığı Son dönemlerde sık sık gündeme gelen taşeron işçilerin meduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların hızlandırıldığı görülmekte. Meclis kulislerinde yerel seçimlere kadar bu sorunun çözülmesi için bürokratlara talimat verildiği konuşuluyor. Aynı zamanda kadro alamayan taşeron işçiler için de yasal bir düzenleme yapılacağına kesin gözüyle bakılmakta. (Kaynak: haberkusagi)



Kadroya geçen taşeron işçilere idarelerce uygulanmak üzere Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ve 31 Ekim 2020'ye kadar uygulanacak toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerine göre ücret zammı altışar aylık dönemler halinde sadece yüzde 4 oranında olmaktadır. Aylık ücretle birlikte ödenen yakacak yardımı, sorumluluk primi ile yıllık ödenen öğrenim, bayram yardımı benzeri ödemeler de düşük tutarda belirlenmiş ve üç yıllık dönem boyunca da sabit tutulduğu görülmüştür. 2018 yılı sonunda tüketici fiyatları endeksindeki artış yüzde 20,30 oranında gerçekleştiği belirlenmiştir. Öngörülen TÜFE yıl sonu değişim oranı ise 2019 yılı için yüzde 15,90 ve 2020 yılı için yüzde 9,80'dir.

Geçtiğimiz yıl taşerondan kadroya geçirilen yaklaşık 900 bin işçinin yüzünü güldürecek haber geldi. En düşük maaşı 1800 lira olan taşerondan kadroya geçenlerin maaşları 2 bin 20 liraya yükseltilecek. Taşeron maaşı 2019 zam oranları ve ikramiye ödeme tarihleri hala araştırılan konular arasında. Taşerondan kadroya geçen işçilerde yıllık yüzde 8 olarak belirlenen zam oranının enflasyon nedeniyle ciddi bir hak mahrumiyeti doğurduğu söyleniyor. Gerek asgari ücretteki artış gerekse 2018 yılı için açıklanan yüzde 20,30 oranındaki enflasyon nedeniyle 696 sayılı KHK ile kadroya yeni geçen işçiler ciddi bir hak mahrumiyeti yaşadılar. Bu nedenle yıllık yüzde 8 olarak belirlenen zam oranı hiç olmazsa açıklanan enflasyon oranı yükseltilmesi bekleniyor.

2019 yılı ilave tediye ödemeleri büyük bir merakla beklenirken tarihler hala açıklanmadı. Kamu işçileri ve kadro alan taşeron işçilerin 7 ile 15 Ocak tarihleri arasında yapılacağına yönelik haberler , taşeron işçilerin kafasını karıştırmaya başladı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında Ocak ayındaki tüm ilave tediye ödemesinin ayın son haftasında yapıldığı görülmektedir. Dolaysıyla bu yılın Ocak ayı tediyesinin de Ocak ayının son haftasında yapılması bekleniyor. Geçen yılda 26 Ocak'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrasında ödeme yapılmıştı.

Taşerondan kadroya geçen işçiye zam müjdesi! Geçtiğimiz yıl taşerondan kadroya geçirilen yaklaşık 900 bin işçinin yüzünü güldürecek haber geldi. En düşük maaşı 1800 lira olan taşerondan kadroya geçenlerin maaşları 2 bin 20 liraya yükseltilecek.



Kadroya geçen taşeron işçilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Bunun üzerine ilave olarak Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklı yüzde 4 zam daha eklenecek. Taşeron işçilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Nisan ayında taşerondan kadroya geçirilen 900 bin işçinin maaş problemi çözüme kavuştu. Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) kapsamında 2020'ye kadar yüzde 4 zamma imza atan işçilerin, asgari ücretin altında kalan maaşlarının akıbeti merak ediliyordu.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen görüş yazısında, Yüksek Hakem Kurulu kararıyla, kadroya geçen taşeron personel işçicinin asgari ücretle ilişkisinin koptuğu bu nedenle sözkonusu personele 1 Ocak 2019'da sadece yüzde 4 zam uygulanacağı ve bu personelin mali ve sosyal haklarının 30 Haziran 2020 tarihine kadar bu hükümler çerçevesinde belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.,



Çalışanların 1.800 TL olan maaşları, 2 bin 20 TL’ye yükseltilecek. Buna ilave olarak, Toplu İş Sözleşmesinden kazanılan yüzde 4 zam verilecek. Böylece rakam, 2 bin 100 TL’yi bulacak.



Taşeron işçilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Nisan ayında taşerondan kadroya geçirilen 900 bin işçinin maaş problemi çözüme kavuştu. Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) kapsamında 2020’ye kadar yüzde 4 zamma imza atan işçilerin, asgari ücretin altında kalan maaşlarının akıbeti merak ediliyordu. Türkiye gazetesinin haberine göre söz konusu çıkmaz için sendikaların atmış olduğu adımlar olumlu sonuçlandı.

Taşeron işçiye asgari ücret zammından faydalanamıyor! Belediyelerde çalışan 400 bin taşeron işçi, kanunlardaki çelişkiler nedeniyle asgari ücretteki yüzde 26’lık zamdan yararlanamayacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’de 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen en düşük işçinin maaşı 2 bin 376 liraya yükseldi. 20 Kasım 2017 tarihli 696 sayılı KHK’nın 127’nci maddesine göre Adana Büyükşehir Belediyesi’nde taşeron şirketlere bağlı olarak çalışan 6 bin 971 işçi belediye iktisadi teşekküllerinde kadroya alındı. ASKİ’de ise 2 bin 655 taşeron işçi aynı şekilde belediye şirketlerinde kadrolu oldu. KHK hükümlerine göre toplam 9 bin 26 işçi, Yüksek Hakem Kurulu’nca karar bağlanan ve 31 Ekim 2020’ye kadar uygulanacak toplu iş sözleşmesinin hükümlerine tabi oldu. Bu işçilerin ücret zamları ise 6’şar aylık dönemler halinde yüzde 4 oranında belirlendi.



Asgari ücret artı yüzde 4 zam

Ancak 2019 yılı ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde asgari ücretin yüzde 26.05 oranında artışla net 2 bin 20 liraya yükselmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, işçi maaşlarının yeniden düzenlenmesi talimatını verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde çalışıp, kadrosu belediye şirketlerinde olan ve maaşı yeni asgari ücretin altında kalan işçilerin maaşlarında yüzde 30’a varan artışlar sağlandı.



En düşük ücrette 522 liralık artış

Maaşı yeni asgari ücretin altında kalan işçilerin ücreti, net 2 bin 20 liraya çıkartılıp, üzerine yüzde 4 zam ilave edildi. Buna göre Adana Büyükşehir Belediyesi’nde ve ASKİ’de hizmet veren en düşük işçinin maaşı, yemek ve yakacak ücretiyle birlikte 2 bin 376 liraya yükseldi. Belediye şirketlerinde kadrolu olup da yeni asgari ücretin üzerinde maaş alan işçilere ise yüzde 4 zam yansıtıldı. Yapılan iyileştirmelerle geçen yıla göre en düşük işçi ücretinde 522 lira artış kaydedildi.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 yılı ilave tediye ödemeleri büyük bir merakla beklenirken tarihler hala açıklanmadı. Kamu işçileri ve kadro alan taşeron işçilerin 7 ile 15 Ocak tarihleri arasında yapılacağına yönelik haberler , taşeron işçilerin kafasını karıştırmaya başladı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında Ocak ayındaki tüm ilave tediye ödemesinin ayın son haftasında yapıldığı görülmektedir. Dolaysıyla bu yılın Ocak ayı tediyesinin de Ocak ayının son haftasında yapılması bekleniyor. Geçen yılda 26 Ocak'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrasında ödeme yapılmıştı.





2020 TL + YÜZDE 4 ZAM



Çalışanların maaşları, asgari ücretin altında kalmayacak. Kadroya geçen çalışanların durumunda gelinen son durumu değerlendiren Hak-İş Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz “Asgari ücretin altında işçi çalıştırmanın yasak olması sebebiyle, çalışanların bin 800 TL olan maaşları, ocak ayından itibaren 2 bin 20 TL’ye yükseltilecek. Buna ilave olarak TİS’ten kazanmış oldukları yüzde 4 zam da verilecek. Böylece çalışanların maaşları 2 bin 100 TL civarında olacak. Ayrıca çalışanların, mevcut sosyal yardımları, Yüksek Hakem Kurulu sözleşmesi gereği, aylık çıplak ücretlerinin üzerine ilave edilerek ödenmeye devam edecek” dedi.



Kurumlarda yeni belirlenen asgari ücretin üzerinde maaş alanların durumuna da açıklık getiren Öz, bu kişilerin sözleşmelerinde yazan oranlarda zam alacaklarını söyledi.



TEDİYEDEN DE 3.164 TL

Taşeronluktan kadroya geçenlere bir sevindirici haber de ilave tediyelerinden geldi. Brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte artmış oldu. Çalışanlara bu sene içerisinde 3 bin 164 TL’lik ilave tediye ödemesi yapılacak. Tediyeler, 4 ayda bir 791 TL olarak ödenecek. Böylece işçilerin aylık maaşlarına otomatikman 264 TL eklenmiş olacak.



TAŞERON İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINDAN ASIL İŞVEREN DE SORUMLU



Soru: Bir şirketin hafriyat işini yapan taşeron firmada çalışıyorum. Yeni bir firma, çalışmakta olduğumuz hafriyat işini devralacak. Bu durumda biz ihbar ve kıdem tazminatlarımızı alıp mı ikinci firmaya geçeceğiz, yoksa tazminatlarımızla birlikte mi geçeceğiz? (Hanifi Y.)



Yanıt: Şirket devrinde kıdem tazminatından eski ve yeni işveren sorumludur. Sizinki şirket devri değil, hafriyat işinin bir alt işverenden bir başka alt işverene devri söz konusu. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 3 Mayıs 2016 tarihinde verdiği (E. 2015/7580, K. 2016/13115) kararda, “Asıl işveren alt işveren ilişkisinin sona ermesinin ardından iş yerinden ayrılan alt işveren ile daha sonra aynı işi alan alt işveren arasında hukuki veya fiili bir bağlantı olsun ya da olmasın kıdem tazminatı açısından önceki işverenin devir tarihindeki ücret ve kendi dönemi ile sınırlı sorumluluğu, son alt işverenin ise tüm dönemden sorumluluğu kabul edilmelidir” denildi. Dolayısıyla işçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait iş yerinde ara vermeden çalışması halinde işyeri devri kurallarının uygulanması gerekiyor. Bu durumda değişen alt işverenler, işçinin iş sözleşmesini ve doğmuş bulunan işçilik haklarını devralmış sayılıyor. Asıl işveren tüm hizmet süresine göre kıdem tazminatı alacağından, devreden alt işveren ise kendi çalıştırdığı dönem ve ücret seviyesine göre belirlenecek kıdem tazminatından sorumlu.

KİT taşeronuna kadro 2019’da

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT’lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyeci olacak.



KİT’lerin strateji ve istihdam koşulları, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, KİT’lerin tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve kârlılığı artıracak tedbirler alınacak. Karara göre, içeriden personel ihtiyacının karşılanamaması halinde, 2018’de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75’i kadar personelin açıktan veya naklen atanması mümkün olacak.



Düzenleme, KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin de kadrolu olmasına olanak sağlıyor. Buna göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak.



Sınavla alınacak



Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. KİT’ler sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlığın ihtiyacı göz önüne alınacak. 1 yıl içinde kadroya geçişlerle ilgili sınavlar yapılacak.



Asgari düzeyde kredi



Karara göre, atıl durumda olan gayrimenkuller; satış, kiralama, devir gibi usullerle değerlendirilecek. Ar-Ge ve inovasyona önem verilecek. Daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla teknoloji takip edilecek, bilgi ve iletişim alt yapısı ile organizasyon gözden geçirilecek. Karara göre kredi kullanımlarını asgari düzeyde tutacak olan KİT’ler, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını azami düzeyde kullanacak. Ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak ancak tarım ürünlerinin alım miktar ve fiyatını bakanlığın görüşünü alarak tespit edecekler.

ESKİ HABERLER

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23. MADDESİ UYARINCA İDARELERCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET İLE DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.

Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri aşağıda yer almaktadır.

Ücret Zammı: 01.01.2018 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.

01.07.2018 31.12.2018 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.01.2019 30.06.2019 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.07.2019 31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.01.2020 30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.07.2020 31.10.2020 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

İkramiye: İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar:

A-ÇOCUK YARDIMI: İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılır.

B-YEMEK YARDIMI: İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir. C-TAŞIT YARDIMI: Mevcut uygulamaya devam edilir.

D-YAKACAK YARDIMI: İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.

E-SORUMLULUK PRİMİ:

1) DİREKSİYON PRİMİ: Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün direksiyon primi verilir.

2) BULAŞICI HASTALIK VE RİSK PRİMİ Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir.

3) SİLAH TAZMİNATI: Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün silah tazminatı verilir. Yıllık Ödenen Sosyal Yardımlar:

A-ÖĞRENİM YARDIMI: İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere; İlkokul için 100,00(yüz)TL. Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL. Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL. Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL tutarında öğrenim yardımı yapar.

B-BAYRAM YARDIMI: İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL. bayram harçlığı verilir. Olaya Bağlı Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar:

A-EVLENME YARDIMI: İşyerinde çalışan işçilerin evlenmeleri halinde 140,00(yüzkırk)TL evlenme yardımı yapılır.

B-DOĞUM YARDIMI: Mevzuat hükümleri uygulanır.

C-HASTALIK YARDIMI:

1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir. İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.

2.İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.

D-TABİİ AFET YARDIMI: İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000,00(bin)TL.’ye kadar tabii afet yardımı yapılır.

E-ÖLÜM YARDIMI: İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında; normal ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır.

İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.

Askerlik Yardımı: Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00(üç yüz)TL askerlik yardımı yapılır.

Hafta Ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti:

A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür. Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.

B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.

C- (A) ve (B) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz. Gece Çalışması: Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Güvenlik görevlileri hariç bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 10 zamlı ödenir. Fazla Çalışma Ücreti ve Ödenmesi: Fazla çalışma ücreti normal ücretin %60 zamlısı olarak ödenir. İzinler:

A-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:

Yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Hizmet süresi;

1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün,

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün,

15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün yıllık izin verilir.

B- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:

İşçinin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence yılda 45 (kırkbeş) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.

C- ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:

İşçiye Eşinin doğum yapması hâlinde 5 gün Evlenmesi hâlinde 5 gün Eş ve çocuğunun ölümünde 6 gün Ana, baba veya kardeşinin ölümünde 5 gün Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde 2 gün Tabii afetten zarar görmesi hâlinde 10 güne kadar Bildirim Önelleri: Bildirim önelleri konusunda 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bildirim önelleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. İşçinin hizmet süresi 6 aydan az sürmüşse 3 hafta sonunda 6 ay-1,5 yıl arası sürmüşse 5 hafta sonunda 1.5 yıl-3 yıl arası sürmüşse 7 hafta sonunda 3 yıldan fazla sürmüşse 9 hafta sonunda

Kıdem Tazminatı, Hesaplanması ve Ödenmesi:

İş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır. Her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Taşeron İşçinin Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir



Taşeron işçi olarak çalışan bireylerin kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemelere baktığımızda kamu taşeron işçilerine yönelik bazı düzenlenen mevzuata daha çok rastlamaktayız. Taşeron olarak çalışmakta olan işçiler ile kıdem tazminatı konusunu ele almadan önce kıdem tazminatı şartları ve ilgili yasal düzenlemeye kısaca değinelim.



Kıdem Tazminatı Detayları



Günümüzün çalışma hayatını ele aldığımızda işçi, işveren ve devlet üçgeni ve de karşılıklı hak ve sorumlulukları düzenleyen temel hukuksal normun 4857 sayılı İş Kanunu olduğu görülmektedir. Lâkin işçinin kıdem tazminatı yasal düzenlemeleri 4857 sayılı İş Kanunundan önce yürürlülükte bulunan mülga 1475 sayılı Kanunun yürürlülüğünü koruyan 14. Maddesi uyarınca tarafları bağlamaktadır.



İşçinin İşe Giriş Bildirim Sürelerinde Özellikli Durumlar Nelerdir hakkında bilgi almak isterseniz. SGK Alacaklarının Dikkatine Son Gün Makalesi Dikkatinizi Çekebilir.



1475 sayılı İş Kanunu 14. Maddesi uyarınca çalışan bireyleri belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu duruma göre;



Aynı işverene bağlı olarak işçinin çalışma süresinin en az 1 yıl olması gerekmektedir.

İşçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve de ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle.

İş yerinde çalışmakta olan işçi tarafından sağlık, iyi niyet ve de ahlak kurallarına aykırılık ya da iş yerinde işin durması ve benzeri nedenlerle.

Çalışmakta olan işçinin askerlik görevi nedeni ile,

İşçinin emeklilik hakkının elde edilmesi ya da bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,

İş yerinde çalışmakta olan kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibari ile 1 yıl içerisinde başvurması şartı ile,



İş yerinde çalışmakta olan işçinin ölümü nedeni ile, iş sözleşmesinin feshi durumlarında çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.



Taşeron İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı



Taşeron olarak çalışmakta olan işçi kıdem hakkını yine 4857 sayılı İş Kanunu 112. Maddesini irdelememiz gerekmektedir.



4857 sayılı İş Kanunu 112. Maddesi uyarınca kanuna ya da kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve de kuruluşların haklarında bu kanun ve 854, 5953, 5434 sayılı kanunların hükümleri uygulanmayan personeli ile kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlere mevzuat ya da sözleşmelerine göre kıdem tazminatı niteliğinde yapılan ödemeler kıdem tazminatı olarak sayılmaktadır.



Taşeron işçi olarak çalışmakta olan işçinin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı, yıllık izinlerin hesaplanmasına benzer bir hukuki sürece tabi tutulmuştur. Taşeron işçilerinin kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren kamu kurumlarına verilmiştir. Farklı teşeronda geçen kıdem süreleri ise çalışan işçinin kamu kurumu bünyesinde gerçekleşmesi durumunda, kıdem tazminatının ödenmesinin muhatabı kamu kurumu olmaktadır.

İşte 4B'li personelin kafasındaki soruların cevapları:



657 sayılı Kanunun "İstihdam şekilleri" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının B) bendinde, "…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler…" hükmüne yer verilmiştir.



657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (B) bendi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında uygulanan 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 1 inci maddesinde, "... Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez...."



hükmü, Ek 6 ncı maddesinde ise, "...Personel? kendi isteği ile bir ay önceden haber vermekkoşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir..." hükmü yer almaktadır.



SONUÇ



Bu itibarla, sözleşmeli personelin anılan esaslarda belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyeceği kuralı benimsenmiş olup? bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşme süresinin tamamlanmasını müteakip kendi isteğinizle sözleşmenin yenilenmemesi durumunda ise bir yıllık bekleme süresine tabii olunmayacağı değerlendirilmektedir.

ESKİ HABERLER



375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23. MADDESİ UYARINCA İDARELERCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET İLE DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ



375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.



Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri aşağıda yer almaktadır.



Ücret Zammı:



01.01.2018 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.



01.07.2018 31.12.2018 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.01.2019 30.06.2019 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.07.2019 31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.01.2020 30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.07.2020 31.10.2020 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



İkramiye:



İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.



Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar:



A-ÇOCUK YARDIMI:



İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılır.



B-YEMEK YARDIMI:



İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.



C-TAŞIT YARDIMI:



Mevcut uygulamaya devam edilir.



D-YAKACAK YARDIMI:



İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.



E-SORUMLULUK PRİMİ:



1) DİREKSİYON PRİMİ:



Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün direksiyon primi verilir.



2) BULAŞICI HASTALIK VE RİSK PRİMİ



Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir.



3) SİLAH TAZMİNATI:



Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün silah tazminatı verilir.



Yıllık Ödenen Sosyal Yardımlar:



A-ÖĞRENİM YARDIMI:



İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere;



İlkokul için 100,00(yüz)TL.



Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.



Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.



Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL tutarında öğrenim yardımı yapar.



B-BAYRAM YARDIMI:



İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL. bayram harçlığı verilir.



Olaya Bağlı Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar:



A-EVLENME YARDIMI:



İşyerinde çalışan işçilerin evlenmeleri halinde 140,00(yüzkırk)TL evlenme yardımı yapılır.



B-DOĞUM YARDIMI:



Mevzuat hükümleri uygulanır.



C-HASTALIK YARDIMI:



1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.



İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.



2.İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.



D-TABİİ AFET YARDIMI:



İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000,00(bin)TL.’ye kadar tabii afet yardımı yapılır.



E-ÖLÜM YARDIMI:



İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında; normal ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır. İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.



Askerlik Yardımı:



Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00(üç yüz)TL askerlik yardımı yapılır.



Hafta Ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti:



A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür.



Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.



B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.



C- (A) ve (B) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz.



Gece Çalışması:



Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Güvenlik görevlileri hariç bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 10 zamlı ödenir.



Fazla Çalışma Ücreti ve Ödenmesi:



Fazla çalışma ücreti normal ücretin %60 zamlısı olarak ödenir.



İzinler:



A-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:



Yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.



Hizmet süresi;



1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün,



5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün,



15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün yıllık izin verilir.



B- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:



İşçinin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence yılda 45 (kırkbeş) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.



C- ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:



İşçiye



Eşinin doğum yapması hâlinde





5 gün



Evlenmesi hâlinde





5 gün



Eş ve çocuğunun ölümünde





6 gün



Ana, baba veya kardeşinin ölümünde





5 gün



Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde





2 gün



Tabii afetten zarar görmesi hâlinde





10 güne kadar



Bildirim Önelleri:



Bildirim önelleri konusunda 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bildirim önelleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.



İşçinin hizmet süresi



6 aydan az sürmüşse





3 hafta sonunda



6 ay-1,5 yıl arası sürmüşse





5 hafta sonunda



1.5 yıl-3 yıl arası sürmüşse





7 hafta sonunda



3 yıldan fazla sürmüşse





9 hafta sonunda



Kıdem Tazminatı, Hesaplanması ve Ödenmesi:



İş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır.



Her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.



TAŞERONA İKRAMİYE



Kadroya geçen taşeron işçiler, 2 maaş tutarında (52 günlük) ikramiye alacaklar. Bu ödeme her yıl yapılacak. Genelde dini bayramlar öncesinde 2 taksit halinde yapılan ödeme, işçinin mevcut maaşına göre hesaplanacak. Asgari ücretli bir taşerona 2433 lira, 2000 lira maaş alana 3466 lira, 3500 lira maaş alana ise 6066 lira ikramiye ödenecek.



Hükümetin çözüme kavuşturulması için bekleyen sorunların başında gelen taşeron sorunu sonunda çözüldü. Yüzbinlerce taşeron işçi kadroya alındı. Taşeron işçilerin kadroya alındıktan sonra yasal haklarında yapılan değişiklikler ve son düzenleme ile kadroya geçen işçilerin haklarını araştırdık.

Taşeronda kadroya geçiş için başvurular 11 Ocak'ta tamamlandı. Taşeron işçiler sürecin başlamasıyla birlikte özlük hakları ve maaşlarını merak etmektedirler. Hep aynı kamu kurumunda çalışanlar veya farklı kamu kurumunda olmakla birlikte aynı alt işverene bağlı çalışanların kıdem tazminatı ile ilgili kafalarda çok sayıda soru işaretleri bulunmaktadır.



1 milyon taşeron işçinin kadro maratonu devam ediyor. 2 Ocak’ta başlayan başvurular 11 Ocak’ta sona ermişti. Başvurular 40 günlük süre içinde incelendi ve bu inceleme dün (20 Şubat) sona erdi. 3 Mart itibarıyla da sınavlar yapılacak. Tüm taşeron işçilerinin kadroya gireceği açıklandı ve sınavın usulen yapılacağı belirtildi.



İşte 20 soruda taşeron işçi düzenlemesi:



1-) Tüm taşeron işçileri mi kadroya alınacak?



Sadece kamuda çalışan işçiler kadroya alınacak, özel sektörde çalışanları kapsamıyor.



2-) Tüm kamuda çalışanlar haktan yararlanacak mı?

Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel bütçeli idareler, denetleme ve düzenleme kuruluşlarında çalışan 450 bin çalışan yararlanacak. Ayrıca mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birliklerinde çalışan 400 bin işçi de kadroya alınacak.



3-) Kadroya geçerken yaş şartı aranacak mı?

Hayır, şartı aranmadan kadroya alınacak.



4-) Eğitim şartı aranacak mı?

Hayır, eğitim şartı da aranmayacak.



5-) Kadro geçiş için aranan belli bir şart var mı?

Kadro imkanından, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışan işçiler yararlanacak ve bu tarihte SGK’ya verilmiş iş bildirgesi, aylık prim belgesi gibi belgelere bakılacak.



6-) Devlet memuru mu olunacak?

Hayır, çalışanların hepsi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadrolu işçi olarak kadroya geçiş yapacak.



7-) Emekli olarak çalışan taşeronlar ne olacak?



Kadroya alınmayacaklar.



TAŞERON ÇALIŞANLARA YÜZDE 4 ZAM!



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 1 Ocak ile 30 Haziran 2018 arasında kadroya geçen işçilerin 01 Ocak 2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihinten itibaren yüzde 4 oranında zam yapıldı. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa yüzde dört oranından mahsup edilir. Temmuz 2018 ve Aralık 2018 ayları arasında ise işçilere almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine tarihinden itibaren yüzde 4 oranında zam yapılacak.



Taşerondan kadroya geçen işçilere 2019 ile 2020 yılları içinde iki dönemde yüzde 4 oranında olmak şartıyla toplam yüzde 8 zam yapılacak.



Kadroya geçen işçilere Ocak ve Temmuz aylarında beşer günlük olmak üzere yılda 10 günlük (5×2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Ancak bu ödeme, kadroya geçen işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması hâlinde çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.



İŞÇİLERE ÇOCUK VE YAKACAK YARDIMI

Kadroya geçen işçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılacak. İşçilere yakıt yardımı içinde her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılacak.



KADROYA GEÇEN İŞÇİLERE EĞİTİM PARASI

Taşerondan kadroya geçen işçilere, işverenler tarafından işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere eğitim derecesine göre 100 ile 140 lira yardım verecek.



Kadroya geçen çalışanlara her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce 75,00 lira bayram harçlığı ödenecek. Bunun yanında evlenen çalışanlara da 140 lira evlilik yardımı yapılacak.



Ayrıca işçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000,00(bin)TL.’ye kadar tabii afet yardımı alabilecekler.



Taşerondan kadroya geçen işçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal yasal mirasçılarına 1.200,00 lira, normal ölümleri halinde ise 800,00 lira tutarında ölüm yardımı yapılacak. İşçilerin ailesinden (eş, çocuklarının, anne ve babasının) birisinin vefat etmesi halinde ise çalışan işçiye 300 lira ölüm yardımı yapılacak. Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile işten ayrılan işçiye ise 300 lira askerlik yardımı yapılacak.



GECE ÇALIŞAN İÇŞİLERE YÜZDE 10 ZAM

Kadroya geçen işçilerden gece 20.00 ile 06.00 saatleri arasında çalışan işçiye ücretleri yüzde 10 zamlı olarak ödenecek.



FAZLA ÇALIŞANA YÜZDE 60 ZAM

Normal çalışma saatlerinden fazla çalışan işçiye ücreti normal ücretin yüzde 60 zamlısı olarak ödenecek.



MAZERET İZNİ 45 GÜN

Taşerondan kadroya geçen işçilerin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence 1 yıl içinde 45 güne kadar ücretsiz mazeret izni verilecek.



ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER

Kadroya geçen işçilerin evlenmesi ve eşinin doğum yapması hâlinde 5 gün, eşi ve çocuğunun vefatı hâlinde ise 6 gün ücretli izin verilecek.