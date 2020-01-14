İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8851
  • EURO
    6,5467
  • ALTIN
    291.884
  • BIST100
    121423
Güncel

Taşıma karla eğlendiler

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yayladan kent meydanına getirilen iki kamyon kar ile çocuklar ve vatandaşlar eğlendi. Kar topu oynayan çocuklar kardan adam yapıp, poz verdi.

DHA14.01.2020  17:24 - Güncelleme: 14.01.2020  17:24

Alaşehir Belediyesi tarafından Horzum Embelli Mahallesi Ceycey Yaylası'ndan 2 kamyon dolusu kar getirilerek, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na döküldü. Meydanda karın gelmesini bekleyen çoğunluğu çocuk çok sayıda vatandaş, kamyonların gelmesiyle büyük sevinç yaşadı. Kar topu oynayan ve kardan adam yapan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, "Dağlardaki karlarımızı, Alaşehir Meydanı'nda çocuklarımıza buluşturduk. Ayrıca kar topu etkinliği düzenledik. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Soğuk duş! Umman'ın yeni Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini sıkmadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası
Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası

Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!
İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.