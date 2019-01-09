Taşımalı eğitim nedir? Kar tatili haberlerinde kullanılan taşımalı eğitim ne demek?

Taşımalı eğitim ne demek? Son günlerde popüler olan kar tatili haberlerinde ismi geçen eğitim türü taşımalı eğitim nedir? Valiliklerden yapılan kar tatili açıklamalarında taşımalı eğitim ibaresi geçiyor. Peki bu taşımalı eğitim sistemi nedir? Okul müdürlükleri, taşımayı gerçekleştiren servis araçlarını ve şoförleri düzenli biçimde takip ve kontrol etmelidir. Servis şoförlerine ait bilgiler kayıt altında tutulmalıdır. Servis şoförlerinin yaptıkları işe dair eğitim alması, görev ve sorumluluklarının bilincinde olması, kuralları bilmesi ve bunlara harfiyen uyması sistemin sağlıklı biçimde işlemesi açısından hayatidir. Servis araçlarının öğrencileri ilgili yerleşim biriminden alma saati, yolda geçirdiği süre, öğrencileri okula bırakma saati ve yeri devamlı kontrol edilmelidir. Bu kontrolün düzgün biçimde yapılması için veli, muhtar ve okulun işbirliği çok önemlidir. Öğrenciler, dersler tamamlandıktan sonra sayılarak kontrollü ve gözetimli şekilde servis araçlarına binmelidir. Servisler okula geldiğinde de aynı sayım ve kontrol gerçekleştirilir. Eğitim-öğretim yılı uzun olduğu için, pek çok problemle karşılaşılabilir. Bu nedenle, taşıması yapılan öğrencilerin velilerine ait bilgiler, ilgili yerleşim biriminin muhtarının bilgileri okullar tarafından kayıt altında tutulmalıdır. Bir sorun meydana geldiğinde, öğrenci velisi ve muhtara hızlı biçimde ulaşmak çok önemlidir.

TAŞIMALI EĞİTİM NEDİR?

Taşımalı eğitim ülkemizde 1997 yılında 8 yıllık kesintisiz ve zorunlu eğitimin uygulanmaya başlanmasıyla yaygınlık kazanmış bir uygulamadır. İlk aşamada yalnızca 1. sınıf ile 8. sınıf arasındaki ilköğretim öğrencilerini kapsayan uygulama, "4+4+4" diye de anılan 12 yıllık zorunlu eğitime geçilmesiyle liselerdeki öğrencileri de sisteme dahil etmiştir.

Türkiye gibi düzensiz bir nüfus yapısı ve öngörülemez nüfus hareketleri olan bir ülke, bu uygulamayı daha da hayati hale getirmiştir.

Taşımalı eğitimin ana nedenleri, küçük yerleşim birimlerindeki öğretmen ve eğitmen noksanlığı, okul eksikliği, öğrenci sayısının yetersiz olması ve birleştirilmiş sınıflardan oluşan okullarının sayısının azaltılmasıdır. Çeşitli nedenlerden her köye okul yapılamıyor olması taşımalı eğitimi kaçınılmaz kılmıştır.

Ufak yerleşim birimlerinde meydana gelen yangın, sel, deprem gibi doğa olayları, yerleşim birimindeki hasarlar giderilene ve hayat eski düzenine kavuşturuluncaya kadar da taşımalı eğitim yapılabilir.

Yerleşim birimindeki yol sorunları, ağır mevsim koşulları nedeniyle kapanan yollar veyahut ulaşımın çok uzun sürdüğü yakın olmayan bölgelerdeki öğrenciler için yatılı eğitim uygulanır. Bu tip durumlarda taşımalı eğitim uygulanmaz.

Taşımalı eğitimin uygulanacağı bölgelerde ve taşımalı eğitimi gerçekleştirmekle yükümlü okullar il milli eğitim müdürlüklerinin teklifinin ardından valiliklerin onaylaması sonrası saptanır.

Taşımalı eğitimde ilk yapılacak şey, taşıması yapılacak küçük yerleşim birimlerinin saptanmasıdır. Sonrasında ise taşımalı eğitimi verecek okullar saptanır.

Taşıması yapılacak küçük yerleşim biriminin hangi okula taşınacağı ve öğrencilerin nasıl araçlar vasıtasıyla, hangi rotayı izleyerek, hangi zaman dilimlerinde taşınacağı saptanır. Taşımayı yapacak servisler, yönetmeliklere dikkat edilerek ihale açılması sonucu belirlenir.

Taşımalı eğitimi sunacak okullarda, taşınan öğrenciler ile mevcut öğrencilerin aralarında ayrım yapılmaksızın, eşit ve adil biçimde eğitim ve öğretimden faydalanmasının sağlanması en önemli husustur. Sınıf ve şubeler bu hususa dikkat ederek, düzenli ve dengeli bir biçimde belirlenir. Dersler sırasında verilen ödev ve görevler ile düzenlenen sosyal etkinlikler, tüm öğrencilerin eşit biçimde ulaşacağı, katılacağı ve rol alabileceği biçimde planlanır.

Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin öğle yemekleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulur, tüm giderler bakanlıkça karşılanır. Okullarda öğrencilere uygun olacak biçimde yemekhane ayarlanır. Yemekhanede yemek verecek şirketler, yine yönetmeliklere uyacak biçimde ihale usülüyle seçilir.

Taşımalı Eğitimde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Okul müdürlükleri, taşımayı gerçekleştiren servis araçlarını ve şoförleri düzenli biçimde takip ve kontrol etmelidir. Servis şoförlerine ait bilgiler kayıt altında tutulmalıdır. Servis şoförlerinin yaptıkları işe dair eğitim alması, görev ve sorumluluklarının bilincinde olması, kuralları bilmesi ve bunlara harfiyen uyması sistemin sağlıklı biçimde işlemesi açısından hayatidir.

Servis araçlarının öğrencileri ilgili yerleşim biriminden alma saati, yolda geçirdiği süre, öğrencileri okula bırakma saati ve yeri devamlı kontrol edilmelidir. Bu kontrolün düzgün biçimde yapılması için veli, muhtar ve okulun işbirliği çok önemlidir.

Öğrenciler, dersler tamamlandıktan sonra sayılarak kontrollü ve gözetimli şekilde servis araçlarına binmelidir. Servisler okula geldiğinde de aynı sayım ve kontrol gerçekleştirilir.

Eğitim-öğretim yılı uzun olduğu için, pek çok problemle karşılaşılabilir. Bu nedenle, taşıması yapılan öğrencilerin velilerine ait bilgiler, ilgili yerleşim biriminin muhtarının bilgileri okullar tarafından kayıt altında tutulmalıdır. Bir sorun meydana geldiğinde, öğrenci velisi ve muhtara hızlı biçimde ulaşmak çok önemlidir.

Ulusal bayramlar öğrencilerin taşınması nedeniyle köylerde kutlanamaması sebebiyle, öğrenci velileri merkez okullara taşınarak ulusal bayram törenlerine katılabilmelidir.