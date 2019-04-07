Taşındık, yerleştik, bekleriz
THY ve Türk sivil havacılığına çağ atlatan taşınma operasyonu planlanandan 13 saat erken tamamlandı. İstanbul Havalimanı bugünden itibaren tam kapasite hizmet verecek.
Havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu başarıyla tamamlandı. 5 Nisan gecesi 03.00’da başlayan ve ‘Büyük Göç’ adı verilen Türk Hava Yolları’nın ( THY) Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci dün sabah 11.00 itibariyle bitti. Böylece daha önce gece yarısı bitmesi planlanan taşınma öğleden önce tamamlanınca trafiğe kapalı yollar da erken açıldı. Toplam 686 TIR’la gerçekleşen taşınma sürecinde THY’nin 158 boş uçağı da Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yolcusuz olarak intikal etti.
SELAMLAMA UÇUŞU
Son boş uçağa ise Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı bindi. Uçak, Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan sonra özel bir rota izledi. Atatürk Havalimanı üzerinde ‘veda’ niteliğinde bir tur attıktan sonra uçak, İstanbul’un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde Boğaz üzerinden rota izleyerek ‘selamlama uçuşu’ yaptı. THY uçağı inişinin ardından bir havacılık geleneği olan ‘su takı’ ile karşılandı.
IST KODUYLA HİZMETTE
Atatürk Havalimanı’ndan son tarifeli uçuş ise 02.40’ta Singapur’a yapıldı. Bu uçuşun ardından bayrağı devralan İstanbul Havalimanı ise yeni uçuşlarla hizmet vermeye başladı. İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı’ndan saat 14.25’te Ankara’ya yapıldı. İlk uçuşla birlikte İstanbul Havalimanı’nın kodu da ‘IST’ olarak uygulanmaya başlandı. Sivil araçların da girişine açılan İstanbul Havalimanı’nda İBB otobüsleri, HAVAİST araçları ve taksilerle yolculara hizmet veriyor. İstanbul’un çeşitli noktalarından gelen ve giden yolcular, bu ulaşım araçlarını kullanabilecek.
BUGÜN TAM KAPASİTE
Büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine pek çok alanda dünyaya örnek olacak İstanbul Havalimanı’nın ilk fazı bugün tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Taşınma işleminin tamamlanmasıyla piste, günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek ve havalimanından 350’den fazla noktaya uçuş gerçekleştirilecek. THY’ye ve Türk sivil havacılığına lig atlatması beklenen havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle 29 Ekim 2018’de resmi açılışı yapılan havalimanı, tüm fazları tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.
Aycı: Hep birlikte büyüyeceğiz
THY uçağının Ankara’ya hareket edeceği dakikalarda, Atatürk Havalimanı’ndan kalkan yolcusuz son uçak da piste teker koydu. O uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Kadri Samsunlu tarafından karşılandı. Samsunlu, Aycı’ya “İyi ki geldiniz, çok uzun süre bekledik, hoş geldiniz” diyerek çiçek takdim etti. Uzun zamandan beri bu anı beklediklerini söyleyen Aycı “Hep birlikte büyüyeceğiz” diyerek teşekkür etti. Aycı’ya eşi Tuğçe Saatman ve THY’nin yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. İlker Aycı “9 Ekim 2018’den beri zaten 5 aya aşkın bir süredir uçuşlarımızı buradan yapıyorduk. Ama şimdi tüm filo, tüm ekip buradayız. Yeni evimizdeyiz, yuvamızdayız. Bize bu yuvayı hediye edenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. İlker Aycı “Türk Hava Yolları tüm filosuyla intikalini yeni havalimanımıza yapmıştır. Planlanandan 13 saat erken bir şekilde tamamlanmıştır. İstanbul halkına özellikle bize gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
THY’den veda klibi
Atatürk Havalimanı’nın ticari uçuş hayatına son noktayı koymasıyla birlikte THY de bir veda klibi yayınladı. Bazı çalışanların yer aldığı ve duygusal anların yaşandığı veda klibinde THY ve iştiraklerinde görev alan tüm personele teşekkür edildi. Veda klibinin sonunda da THY ve iştiraklerinde çalışan tüm personelin isimleri yazıldı.
Son uçuş izni Turhan’dan son biletler Aycı’dan
Türk sivil havacılığın ilk göz ağrılarından olan Atatürk Havalimanı, önceki gece 02.40’ta gerçekleşen İstanbul-Singapur uçuşuyla son kez bir tarifeli sefere ev sahipliği yaptı. Singapur’a hareket eden son tarifeli uçağına kalkış iznini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan verdi. Kulede son uçuş iznini veren Turhan, kalkış öncesi uçaktaki yolculara “THY’nin saygıdeğer yolcuları, bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sizleri Atatürk Havalimanı’nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum. Hayırlı ve emniyetli yolculuklar dilerim. Dönüşünüzde zafer anıtı ve dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’na iniş yapacaksınız. Siz saygıdeğer yolcularımıza ve sevgili uçuş ekibimize iyi uçuşlar dilerim” diye seslendi.
THY’NİN 86 YILLIK EV SAHİBİ
Sefer öncesi yapılan uğurlama törenine Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, havalimanı çalışanları, yolcular ile bazı davetliler de katıldı. Eşi Tuğçe Saatman Aycı ile yolculara son sefere özel sembolik biletleri dağıtan İlker Aycı, çalışanlarla fotoğraf çektirdi. Böylece THY, 86 yıllık yükselişine ev sahipliği yapan transfer merkezi Atatürk Havalimanı’ndan son uçuşunu icra etmiş oldu.
SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
Atatürk Havalimanı’na veda sırasında renkli görüntüler de oluştu. Görevliler halay çekerek veda etti. Bundan sonra ticari uçuşlara kapalı olacak Atatürk Havalimanı’nda görevli dışında kimse alınmadı. Son uçuşun ardından terminaller de sessizliğe büründü.
12 bin TAV personeli İGA’da işbaşı yaptı
Atatürk Havalimanı’ın işleten TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “İGA’da 12 bin arkadaşımız çalışacak... Önümüzdeki hafta tazminat ve prim olarak 50 milyon euro civarında para ödeyeceğiz” açıklamasını yaptı. Şener “THY ile ortak olduğumuz TGS şirketi 3 bin 100 motorsuz ve 100 motorlu aracı 500 TIR’la nakletti. HAVAŞ 186 TIR’la hiçbir kaza olmadan oraya nakletti. Gururla elveda diyoruz” dedi.
IST koduyla ilk uçuş Ankara ve Paris’e
Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınması sonrası ilk yurt içi uçuş, Ankara’ya, yurtdışı uçuş ise Paris’e yapıldı. İç hatlara gelen Ankara yolcuları, İGA çalışanları ve Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri tarafından karşılandı. THY’nin ilk ‘IST’ kodlu uçağı, İstanbul Havalimanı’ndan saat 14.25’te Ankara’ya hareket etti. Ardından ilk yurt dışı uçuşu ise Paris’e yapıldı. Taşınma nedeniyle Atatürk Havalimanı’nın son tarifeli seferi 02.40’ta Singapur’a yapılırken yaklaşık 12 saat boyunca her iki havalimanında da 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları durdurulmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.