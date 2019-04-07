Taşındık, yerleştik, bekleriz

Havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu başarıyla tamamlandı. 5 Nisan gecesi 03.00’da başlayan ve ‘Büyük Göç’ adı verilen Türk Hava Yolları’nın ( THY) Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci dün sabah 11.00 itibariyle bitti. Böylece daha önce gece yarısı bitmesi planlanan taşınma öğleden önce tamamlanınca trafiğe kapalı yollar da erken açıldı. Toplam 686 TIR’la gerçekleşen taşınma sürecinde THY’nin 158 boş uçağı da Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yolcusuz olarak intikal etti.

SELAMLAMA UÇUŞU

Son boş uçağa ise Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı bindi. Uçak, Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan sonra özel bir rota izledi. Atatürk Havalimanı üzerinde ‘veda’ niteliğinde bir tur attıktan sonra uçak, İstanbul’un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde Boğaz üzerinden rota izleyerek ‘selamlama uçuşu’ yaptı. THY uçağı inişinin ardından bir havacılık geleneği olan ‘su takı’ ile karşılandı.

IST KODUYLA HİZMETTE

Atatürk Havalimanı’ndan son tarifeli uçuş ise 02.40’ta Singapur’a yapıldı. Bu uçuşun ardından bayrağı devralan İstanbul Havalimanı ise yeni uçuşlarla hizmet vermeye başladı. İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı’ndan saat 14.25’te Ankara’ya yapıldı. İlk uçuşla birlikte İstanbul Havalimanı’nın kodu da ‘IST’ olarak uygulanmaya başlandı. Sivil araçların da girişine açılan İstanbul Havalimanı’nda İBB otobüsleri, HAVAİST araçları ve taksilerle yolculara hizmet veriyor. İstanbul’un çeşitli noktalarından gelen ve giden yolcular, bu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

BUGÜN TAM KAPASİTE

Büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine pek çok alanda dünyaya örnek olacak İstanbul Havalimanı’nın ilk fazı bugün tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Taşınma işleminin tamamlanmasıyla piste, günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek ve havalimanından 350’den fazla noktaya uçuş gerçekleştirilecek. THY’ye ve Türk sivil havacılığına lig atlatması beklenen havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle 29 Ekim 2018’de resmi açılışı yapılan havalimanı, tüm fazları tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

Aycı: Hep birlikte büyüyeceğiz

THY uçağının Ankara’ya hareket edeceği dakikalarda, Atatürk Havalimanı’ndan kalkan yolcusuz son uçak da piste teker koydu. O uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Kadri Samsunlu tarafından karşılandı. Samsunlu, Aycı’ya “İyi ki geldiniz, çok uzun süre bekledik, hoş geldiniz” diyerek çiçek takdim etti. Uzun zamandan beri bu anı beklediklerini söyleyen Aycı “Hep birlikte büyüyeceğiz” diyerek teşekkür etti. Aycı’ya eşi Tuğçe Saatman ve THY’nin yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. İlker Aycı “9 Ekim 2018’den beri zaten 5 aya aşkın bir süredir uçuşlarımızı buradan yapıyorduk. Ama şimdi tüm filo, tüm ekip buradayız. Yeni evimizdeyiz, yuvamızdayız. Bize bu yuvayı hediye edenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. İlker Aycı “Türk Hava Yolları tüm filosuyla intikalini yeni havalimanımıza yapmıştır. Planlanandan 13 saat erken bir şekilde tamamlanmıştır. İstanbul halkına özellikle bize gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

THY’den veda klibi