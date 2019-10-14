Taşıt kredisi hesaplama yöntemi: 0,49 taşıt kredisi hangi marka araçlarda geçerli?
Taşıt kredisi hesaplama yöntemi araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 0,49 taşıt kredisi hangi marka araçlarda geçerli? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat bankasının taşıt kredilerini indirmesi ile otomobil satışları da ivme kazandı. 1 Ekim tarihinde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’ başlatıldı. 0.49 ve 0.69 faiz oranı ile satın alabilecek otomobil firmaları da belli oldu. Sıfır araç satışlarını hareketlendirmek için atılan bu adım sonrası 0.49 taşıt kredisi yoğun ilgi gördü. 0,49 taşıt kredisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
Taşıt kredisi hesaplama yöntemi yoğun olarak araştırılıyor. 0,49 taşıt kredisi hangi marka araçlarda geçerli? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan kampanyaya Mercedes ve Toyota firmaları da katıldı. Müşteriler tarafından yoğun ilgi gören 0,49 taşıt kredisi kampanyası 31 Aralık'ta son bulacak.
TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA YÖNTEMİ
0,49 TAŞIT KREDİSİ HANGİ MARKA ARAÇLARDA GEÇERLİ?
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes
EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ HANGİ BANKADA?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın otomotiv firmalarıyla yaptığı anlaşma ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürülmüştü.
Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmişti. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 36-60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0,49-0,69 bandına düşürülmüştü.
AYLIK ÖDEMEDE YAKLAŞIK 500 TL AVANTAJ VAR
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasına çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş oldu.
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