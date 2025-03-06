Taşkent Büyükelçisi Ulutaş, Mirziyoyev'e güven mektubunu sundu

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Mısır, İtalya, Kırgızistan, Belarus, Gürcistan ve Türkiye'nin yeni atanan büyükelçilerini kabul ettiğini bildirdi.

Kabul töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, güven mektubunu sunan diplomatik misyon şeflerini göreve başlamalarından dolayı kutlayarak Özbekistan'ın, bu ülkelerle yapıcı diyaloğu ve karşılıklı işbirliğini daha da geliştirmeye önem verdiğini belirtti.

Mirziyoyev, dünyada çatışmaların ve jeopolitik rekabetin giderek yoğunlaştığı bir dönemde, dost ülkelerin birbirlerine destek olmasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurgulayarak bu koşullarda Özbekistan'ın açık ve yapıcı dış politikasıyla, dünyanın tüm bölgelerindeki ülkeler, uluslararası örgütler ve finans kuruluşlarıyla yapıcı ortaklıklarını geliştirmekte olduğunu kaydetti.

Ortak siyasi irade sayesinde Orta Asya'nın iyi komşuluk, güven ve bütünleşme bölgesi haline gelmekte olduğuna dikkati çeken Mirziyoyev, bugün yaşanan hızlı değişimler nedeniyle bölgeye ilginin arttığını, diğer ülkelerin bölge ile işbirliklerini öngören "Orta Asya+" diyalog alanının da genişlediğini aktardı.

Mirziyoyev, ayrıca Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütüne katılmasına verdikleri destekten dolayı büyükelçilerin temsil ettikleri ülke hükümetlerine teşekkür etti.

Konuşmasında Türkiye ile ilişkilere de değinen Mirziyoyev, aktif siyasi diyalog sayesinde ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükseltildiğini kaydetti.

Mirziyoyev, perspektifi olan yeni ve somut projelerin hayata geçirilmesi amacıyla bu yıl Özbekistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin bir sonraki toplantısının düzenlenmesinin önemini vurguladı.