İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6108
  • EURO
    53,1464
  • ALTIN
    6603.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Taşkın riskinin devam ettiği Turhal'da bir vatandaş otomobilini ağaca bağladı
Güncel

Taşkın riskinin devam ettiği Turhal'da bir vatandaş otomobilini ağaca bağladı

Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riski vatandaşları kendi önlemlerini almaya yöneltti. İlçede bir vatandaş, muhtemel su baskınına karşı otomobilini brandayla kapatıp halatla ağaca bağladı.

IHA21 Mayıs 2026 Perşembe 16:57 - Güncelleme:
Taşkın riskinin devam ettiği Turhal'da bir vatandaş otomobilini ağaca bağladı
ABONE OL

Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı vatandaşlar kendi imkanlarıyla önlem almaya devam ediyor. Kentte etkili olan yağışların ardından bazı vatandaşlar araçlarını su taşkından korumak için ilginç yöntemlere başvurdu.

Bir vatandaş aracını Prof. Dr. Nihat Gürkan caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde brandayla tamamen kapattığı ve halatla ağaca sabitlediği görüldü. Kaldırım kenarında park halindeki araç için alınan önlem dikkat çekerken, bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Selde akıntıya kapıldı! Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.